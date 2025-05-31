Победительницей конкурса "Мисс мира" стала представительница Таиланда

Фото: Instagram/suchaaata

В Индии завершился финал конкурса красоты "Мисс мира". Церемония проходила в городе Хайдарабад. Победительницей выбрали представительницу Таиланда Сучату Чуангсри, сообщает Zakon.kz.

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