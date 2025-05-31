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Культура и шоу-бизнес

Победительницей конкурса "Мисс мира" стала представительница Таиланда

мисс мира, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2025 22:44 Фото: Instagram/suchaaata
В Индии завершился финал конкурса красоты "Мисс мира". Церемония проходила в городе Хайдарабад. Победительницей выбрали представительницу Таиланда Сучату Чуангсри, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из трансляции на официальном YouTube-канале конкурса.

Второе место получила самая красивая девушка Эфиопии Хассет Дрееж Адмассу, третьей стала участница из Польши Майя Клайда, а четвертое место заняла представительница Мартиники Аурель Хоаким.

Ранее казахстанские красавицы покорили мир на международном конкурсе в Китае.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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