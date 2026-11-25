В ночь на 25 ноября 2026 года в Пуэрто-Рико завершился конкурс красоты "Мисс Вселенная – 2026". Победительницей стала 27-летняя Дженнифер Баррето из Пуэрто-Рико, сообщает Zakon.kz.

В этом году Дженнифер также стала "Мисс Пуэрто-Рико". "Мисс Вселенная – 2025" Фатима Бош по традиции вручила ей корону главной красавицы.

Дженнифер Баррето имеет два высших образования, связанных с психологией и социальной сферой. Работала в Министерстве обороны Америки педагогом и кризисным консультантом. До 2025 года Дженнифер и не думала принимать участие в конкурсах красоты, но все изменилось в 2026-м, когда она все же начала готовиться к "Мисс Пуэрто-Рико", пишет Starhit.

Участвовавшая в этом конкурсе красавица из Казахстана Алина Екатеринечева (Ри) попала в финал, но, к сожалению, не вошла в Топ-30.

Однако она все же вошла в историю "Мисс Вселенная – 2026" благодаря сразившему многих национальному костюму, который вошел в Топ-15.

Алина была в образе "Золотой беркут: дух Казахстана". Он сделан из натуральных камней, перьев, золотого кружева. Размах огромных крыльев костюма – 4,5 метра.