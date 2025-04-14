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События

Казахстанские красавицы покорили мир на международном конкурсе в Китае

казахстанские красавицы покорили Китай, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 21:13 Фото: Instagram/mrseurasia
В Китае завершился международный конкурс Mrs. Globe 2025, где участницы из Казахстана буквально покорили публику. Казахстанки вошли в ТОП-30 лучших женщин мира, сообщает Zakon.kz.

80 конкурсанток из разных стран боролись за корону и титул. Победу одержала индианка Анурадха Гарг. В декабре 2024 года женщина забрала титул "Миссис Индия" и прошла на конкурс Mrs. Globe – 2025. На нем она покорила жюри своей естественностью, грацией и целеустремленностью. Кроме Индии призовые места также забрали представительницы из Испании, Африки, Новой Зеландии и Индонезии.

Отметим, что титул второй вице-миссис Mrs. Globe завоевала казахстанка Марина Ашербекова-Воеводина, которая в 2024 году была удостоена титула Mrs. Eurasia Globe в Казахстане. Об этом рассказала одна из организаторов мероприятия.

"Наши невероятные участницы достойно представили Казахстан и вошли в ТОП-30 лучших женщин мира! Особая гордость – Марина Воеводина, которая завоевала титул второй вице-миссис Mrs. Globe! Это была мощная и вдохновляющая история – о силе, красоте и безграничных возможностях казахстанских женщин. Спасибо за ваш блеск, уверенность и веру в себя!" – написала она в Instagram.


Также организатор опубликовала видео с награждения Воеводиной.

Ранее Баян Алагузова восхитилась талантами казахстанских женщин на конкурсе красоты.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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