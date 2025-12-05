#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
499.65
582.89
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
499.65
582.89
6.47
Культура и шоу-бизнес

69-летняя звезда "Секса в большом городе" сыграла четвертую свадьбу

Ким Кэтролл и Рассел Томас поженились, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 19:15 Фото: instagram/kimcattrall
Актриса, сыгравшая Саманту в культовом сериале "Секс в большом городе", снова сказала "да", сообщает Zakon.kz.

69-летняя Ким Кэтролл вышла замуж в четвертый раз. Избранником актрисы стал звукорежиссер Рассел Томас, пишет издание People.

Торжество прошло 4 декабря в Лондоне. Молодожены решили отпраздновать тихо, по-домашнему и лишь в кругу самых близких. Всего 12 гостей стали свидетелями того, как Кэтролл и Томас обменялись клятвами, в которых особый акцент сделали на семейных ценностях, доверии и партнерстве.

История их любви началась в Лондоне, когда Кэтролл участвовала в записи телепередачи, где Томас работал звукорежиссером. После встречи он написал ей личное сообщение в социальной сети X (бывшая Twitter), и именно с этого неприметного шага завязался роман.

"В нем есть что-то бунтарское, и меня это подкупило", – откровенно говорила актриса ранее.

И вот это "что-то" привело их к тихой, но трогательной церемонии, с которой они начинают новую главу своей жизни.

Ранее мы сообщали, что Дженнифер Лопес поставила окончательную точку в отношениях с Беном Аффлеком.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
Журналисты оценили стоимость квартиры Кэрри Брэдшоу в сиквеле "Секса в большом городе"
23:48, 31 мая 2025
Журналисты оценили стоимость квартиры Кэрри Брэдшоу в сиквеле "Секса в большом городе"
Звезда "Секса в большом городе" встретилась с женой короля Великобритании
07:42, 15 ноября 2025
Звезда "Секса в большом городе" встретилась с женой короля Великобритании
Звезда "Короны" согласился сыграть в фильме Marvel из-за ипотеки
12:29, 28 сентября 2024
Звезда "Короны" согласился сыграть в фильме Marvel из-за ипотеки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: