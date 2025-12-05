69-летняя звезда "Секса в большом городе" сыграла четвертую свадьбу

Актриса, сыгравшая Саманту в культовом сериале "Секс в большом городе", снова сказала "да", сообщает Zakon.kz.

69-летняя Ким Кэтролл вышла замуж в четвертый раз. Избранником актрисы стал звукорежиссер Рассел Томас, пишет издание People.

Торжество прошло 4 декабря в Лондоне. Молодожены решили отпраздновать тихо, по-домашнему и лишь в кругу самых близких. Всего 12 гостей стали свидетелями того, как Кэтролл и Томас обменялись клятвами, в которых особый акцент сделали на семейных ценностях, доверии и партнерстве.

История их любви началась в Лондоне, когда Кэтролл участвовала в записи телепередачи, где Томас работал звукорежиссером. После встречи он написал ей личное сообщение в социальной сети X (бывшая Twitter), и именно с этого неприметного шага завязался роман.

"В нем есть что-то бунтарское, и меня это подкупило", – откровенно говорила актриса ранее.

И вот это "что-то" привело их к тихой, но трогательной церемонии, с которой они начинают новую главу своей жизни.

