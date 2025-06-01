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Культура и шоу-бизнес

Али Окапов откровенно рассказал поклонникам об отце

Артист, фото, социальные сети, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2025 06:15 Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский исполнитель, сын народной артистки Розы Рымбаевой, Али Окапов поделился чувствами к покойному отцу, сообщает Zakon.kz.

В интервью программе "Таншолпан" на телеканале Qazaqstan артист рассказал, что, несмотря на то, что отца нет рядом, его слова, принципы и жизненные уроки по-прежнему помогают ему.

Отрывок интервью он опубликовал в своем Instagram.

Ролик, которым поделился Али Окапов, наполнен трогательными архивными кадрами: на видео запечатлены его родители в молодости.

Таскын Окапов – известный казахстанский композитор, дирижер и художественный руководитель ансамбля "Гүлдер". Он создал такие музыкальные коллективы, таких как "Арай" и "А-Студио". Таскын Окапов скончался в 1999 году, когда Али было всего 9 лет.

Ранее в годовщину смерти семья исполнительницы главной роли сериала "Моя прекрасная няня" опубликовала трогательный пост, напомнив всем, какой удивительной она была.

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Аксинья Титова
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