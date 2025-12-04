Али Окапов рассказал, как правильно бороться с отеками на лице

Казахстанский певец и сын народной артистки Розы Рымбаевой, Али Окапов, раскрыл подписчикам способ, который помогает ему справляться с отеками на лице, сообщает Zakon.kz.

По словам музыканта, он часто совершает перелеты между городами и знает, как быстро появляются отеки после длительных поездок.

Фото: Instagram/aliokapov

"Как обычно иду на тренировку. Up-date по моему отеку – все еще есть. Чуть-чуть осталось, рассасывается намного дольше, чем я думал… Сейчас иду в зал отчасти из-за этого. Потому что любой отек, после перелетов, например, хорошо рассасывается, когда ты идешь и хорошенько поработаешь физически", – сказал он.

Певец рекомендует физическую активность после перелета как один из способов ускорить рассасывание отеков и сохранить свежесть лица.

