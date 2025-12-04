Али Окапов рассказал, как правильно бороться с отеками на лице
Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский певец и сын народной артистки Розы Рымбаевой, Али Окапов, раскрыл подписчикам способ, который помогает ему справляться с отеками на лице, сообщает Zakon.kz.
По словам музыканта, он часто совершает перелеты между городами и знает, как быстро появляются отеки после длительных поездок.
Фото: Instagram/aliokapov
"Как обычно иду на тренировку. Up-date по моему отеку – все еще есть. Чуть-чуть осталось, рассасывается намного дольше, чем я думал… Сейчас иду в зал отчасти из-за этого. Потому что любой отек, после перелетов, например, хорошо рассасывается, когда ты идешь и хорошенько поработаешь физически", – сказал он.
Певец рекомендует физическую активность после перелета как один из способов ускорить рассасывание отеков и сохранить свежесть лица.
Ранее сестренка Димаша Кудайбергена удивила поклонников неожиданным амплуа.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript