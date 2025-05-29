"Год без Насти": родные Заворотнюк обратились к ее поклонникам
Фото: Instagram/a_zavorotnyuk
29 мая 2024 года умерла знаменитая российская актриса Анастасия Заворотнюк. В годовщину смерти семья исполнительницы главной роли сериала "Моя прекрасная няня" опубликовала трогательный пост, напомнив всем, какой удивительной она была, сообщает Zakon.kz.
К подписи также добавлена фотография Заворотнюк.
"Год без Насти. Без надежды на земное чудо, но с верой, что ей там хорошо и спокойно. И с нашей безграничной любовью и благодарностью к удивительной женщине, которая оставила после себя такой теплый и яркий след. Просим помолиться сегодня за нашу Настю всех, кому она небезразлична. Светлая и вечная память", – написали близкие в блоге Анастасии.
Анастасия Заворотнюк, которая на протяжении многих лет боролась с раком головного мозга, умерла ночью 29 мая 2024 года. Заслуженной артистке России было 54 года. 1 июня ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
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