"Умные девочки, гены!": младшие дочери Баян Алагузовой восхитили поклонников звездной матери

Сегодня, 22 сентября 2025 года, известный казахстанский продюсер Баян Алагузова показала, как ее младшие дочери – Алиса и Алма – делят игрушки, сообщает Zakon.kz.

Под видео, опубликованным в Instagram, 51-летняя знаменитость написала:

"Смотреть до конца".

На кадрах видно, как Алма, сидящая на игрушечной машинке, захотела игрушку, которая была в руках у сестры. Поняв это, Алиса отошла с игрушкой подальше, чтобы сестра оставила игрушечную машинку, и план сработал.

Подписчики Баян Алагузовой были восхищены поведением Алисы и назвали ее настоящим дипломатом. В целом они завалили комплиментами младших наследниц Турсена и Баян Алагузовых:

"Куколки".

"Алисенок".

"Такие сладкие".

"Умные девочки, гены!"

"Такие умные девочки!"

"Алиса – дипломат настоящий".

"Вот хитренькая лисичка растет Алиска".

"Алиса умная такая, хитрушка и шустрая, демократично решает. Копия мамы".

