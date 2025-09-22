"Умные девочки, гены!": младшие дочери Баян Алагузовой восхитили поклонников звездной матери
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Сегодня, 22 сентября 2025 года, известный казахстанский продюсер Баян Алагузова показала, как ее младшие дочери – Алиса и Алма – делят игрушки, сообщает Zakon.kz.
Под видео, опубликованным в Instagram, 51-летняя знаменитость написала:
"Смотреть до конца".
На кадрах видно, как Алма, сидящая на игрушечной машинке, захотела игрушку, которая была в руках у сестры. Поняв это, Алиса отошла с игрушкой подальше, чтобы сестра оставила игрушечную машинку, и план сработал.
Подписчики Баян Алагузовой были восхищены поведением Алисы и назвали ее настоящим дипломатом. В целом они завалили комплиментами младших наследниц Турсена и Баян Алагузовых:
- "Куколки".
- "Алисенок".
- "Такие сладкие".
- "Умные девочки, гены!"
- "Такие умные девочки!"
- "Алиса – дипломат настоящий".
- "Вот хитренькая лисичка растет Алиска".
- "Алиса умная такая, хитрушка и шустрая, демократично решает. Копия мамы".
Ранее сообщалось, что боец MMA Максат Есболатов обратился к бизнесмену Турсену Алагузову из-за его обещания футболистам "Кайрата". Подробнее об этом – здесь.
