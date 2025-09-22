#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Умные девочки, гены!": младшие дочери Баян Алагузовой восхитили поклонников звездной матери

Турсен и Баян Алагузовы, младшие дочери Алма и Алиса, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 17:51 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Сегодня, 22 сентября 2025 года, известный казахстанский продюсер Баян Алагузова показала, как ее младшие дочери – Алиса и Алма – делят игрушки, сообщает Zakon.kz.

Под видео, опубликованным в Instagram, 51-летняя знаменитость написала:

"Смотреть до конца".

На кадрах видно, как Алма, сидящая на игрушечной машинке, захотела игрушку, которая была в руках у сестры. Поняв это, Алиса отошла с игрушкой подальше, чтобы сестра оставила игрушечную машинку, и план сработал.

Подписчики Баян Алагузовой были восхищены поведением Алисы и назвали ее настоящим дипломатом. В целом они завалили комплиментами младших наследниц Турсена и Баян Алагузовых:

  • "Куколки".
  • "Алисенок".
  • "Такие сладкие".
  • "Умные девочки, гены!"
  • "Такие умные девочки!"
  • "Алиса – дипломат настоящий".
  • "Вот хитренькая лисичка растет Алиска".
  • "Алиса умная такая, хитрушка и шустрая, демократично решает. Копия мамы".

Ранее сообщалось, что боец MMA Максат Есболатов обратился к бизнесмену Турсену Алагузову из-за его обещания футболистам "Кайрата". Подробнее об этом – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
