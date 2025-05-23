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Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова показала архивные семейные фото в честь важного события

Баян Алагузова показала архивные семейные фото в честь важного события, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 10:17 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Накануне, 22 мая 2025 года, в семье известного казахстанского продюсера Баян Алагузовой отметили семейный праздник. Ее старшей дочери Айсауле Бакытбек исполнилось 29 лет. В связи с этим многодетная знаменитость обратилась к имениннице через свой Instagram, сообщает Zakon.kz.

51-летняя Алагузова в честь важного события поделилась архивными семейными фотографиями с Айсауле.

"Все было как вчера, 29 лет назад, помню каждую минуту того сложного, но такого счастливого дня! Я так тебя ждала, девять раз за девять месяцев на сохранении, и вот настал тот день – 22 мая. Помню, как тебя положили мне на грудь, как ты заплакала, и мои слезы счастья, я – мама! Мне 22, а будто я так давно хотела ею стать. Моя девочка, такая смышленая, любознательная, с блестящими как бусинки глазами. Бегу в лучший магазин, чтобы купить тебе самые красивые платья и заколочки, наряжаю, улыбаюсь в ответ, такая счастливая!" – рассказала продюсер.

Затем Баян обратилась к дочери:

"Вот и сегодня ты все еще маленькая для меня, с блестящими глазами, моя доченька. Целостная, зрелая, умная, красивая и успешная словно с обложки, а ведь так оно и есть! Я всегда с тобой, и всегда за тебя! Моя любовь, моя гордость, мое счастье! Будь здорова и всегда-всегда счастливая рядом с Алишером! С днем рождения, моя Айса", – заключила Алагузова.

Одной из первых на публикацию отреагировала именинница, которая написала: "Люблю тебя, мамуля", и отправила матери букет пионов с запиской:

"Для самой лучшей мамы на свете! Спасибо за жизнь".

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

К поздравлениям присоединились друзья, коллеги по цеху и фолловеры Баян, которых тронули слова продюсера:

  • "Счастья вашему ребенку, первенцу!"
  • "Как красиво вы написали, прям от души. Айсауле, вы – идейная, креативная и красивая".
  • "У вас очень воспитанные девочки. Видно, что добрые, порядочные. Айсауле, с днем рождения".
  • "Айсауле – хорошая девочка, она очень хорошая мама, всегда такая добрая и воспитанная, молодец".

Именинница тоже поделилась серией снимков в честь своего дня рождения. Самым редким среди них был кадр с мужем Алигером.

"29", – лаконично подписала публикацию Айсауле, сопроводив цифры смайликом в виде алого сердца.

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, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 10:17
Баян Алагузова рассказала, как выучила родной язык

Ранее Баян Алагузова рассказала, что ее младшей дочери Алме исполнилось девять месяцев.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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