Фотографию двух младших дочерей показала Баян Алагузова

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова, отдыхающая с семьей в теплых краях, сегодня показала совместную фотографию двух маленьких дочерей, сообщает Zakon.kz.

31 декабря 2024 года в Instagram-Stories многодетная мама опубликовала фото Алисы и Алмы, одетых одинаково по-новогоднему.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Правда, лиц маленьких дочерей 50-летней Баян Алагузовой не видно, так как продюсер прикрыла их смайликами в виде клубники и яблока. По ним лишь можно предположить, что слева на фото – Алиса, а справа – Алма.

Стоит заметить, что малышки, которым чуть больше четырех месяцев, заметно подросли.

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Ранее улетевшая вновь за границу Баян Алагузова опубликовала видео с одной из младших дочерей.