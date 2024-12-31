Фотографию двух младших дочерей показала Баян Алагузова
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова, отдыхающая с семьей в теплых краях, сегодня показала совместную фотографию двух маленьких дочерей, сообщает Zakon.kz.
31 декабря 2024 года в Instagram-Stories многодетная мама опубликовала фото Алисы и Алмы, одетых одинаково по-новогоднему.
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Правда, лиц маленьких дочерей 50-летней Баян Алагузовой не видно, так как продюсер прикрыла их смайликами в виде клубники и яблока. По ним лишь можно предположить, что слева на фото – Алиса, а справа – Алма.
Стоит заметить, что малышки, которым чуть больше четырех месяцев, заметно подросли.
Ранее улетевшая вновь за границу Баян Алагузова опубликовала видео с одной из младших дочерей.
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