#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
523.54
546.47
4.99
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
523.54
546.47
4.99
Культура и шоу-бизнес

Фотографию двух младших дочерей показала Баян Алагузова

Фотографию двух младших дочерей показала Баян Алагузова, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 17:39 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова, отдыхающая с семьей в теплых краях, сегодня показала совместную фотографию двух маленьких дочерей, сообщает Zakon.kz.

31 декабря 2024 года в Instagram-Stories многодетная мама опубликовала фото Алисы и Алмы, одетых одинаково по-новогоднему.

Фотографию двух младших дочерей показала Баян Алагузова, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 17:39

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Правда, лиц маленьких дочерей 50-летней Баян Алагузовой не видно, так как продюсер прикрыла их смайликами в виде клубники и яблока. По ним лишь можно предположить, что слева на фото – Алиса, а справа – Алма.

Стоит заметить, что малышки, которым чуть больше четырех месяцев, заметно подросли.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 17:39
Танцующая в мини-платье 50-летняя Баян Алагузова восхитила поклонников
, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 17:39

Ранее улетевшая вновь за границу Баян Алагузова опубликовала видео с одной из младших дочерей.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
24-летняя дочь Дмитрия Маликова опубликовала редкие семейные фото и видео
Культура и шоу-бизнес
15:46, Сегодня
24-летняя дочь Дмитрия Маликова опубликовала редкие семейные фото и видео
Беременная жена Александра Петрова поделилась кадрами с Мальдив
Культура и шоу-бизнес
13:29, Сегодня
Беременная жена Александра Петрова поделилась кадрами с Мальдив
Павел Воля в образе Новосельцева из "Служебного романа" огорчил поклонников
Культура и шоу-бизнес
13:09, Сегодня
Павел Воля в образе Новосельцева из "Служебного романа" огорчил поклонников
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: