Я навеки ваша должница: Жулдыз Абдукаримова обратилась к матери через соцсети

Также она поделилась в Instagram совместными семейными снимками.

Также она написала пожелания в адрес родительницы.

Подписчиков тронул пост и они поддержали актрису в комментариях:

– Твоя мама очень добрый и мягкий человек. Да дарует Аллах твоей матери счастье обоих миров. Теплая, добрая душа. Твоя мама – замечательный человек.

– Даже если вы не знаете ее мать, очевидно, что она замечательный человек. Да будет благословенна твоя мать.

– Ваша мама вырастила не просто красивую девушку, Вы красивы и чисты изнутри! Восхищаюсь! Крепкого здоровья маме!