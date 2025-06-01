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Культура и шоу-бизнес

Я навеки ваша должница: Жулдыз Абдукаримова обратилась к матери через соцсети

Жулдуз Абдукаримова обратилась к матери, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2025 19:20 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarim
Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова в День защиты детей опубликовала пост со словами благодарности к маме, сообщает Zakon.kz.

Также она поделилась в Instagram совместными семейными снимками.

"1 июня – мой любимый и самый ожидаемый день. С детства я думала, что этот день – только мой День матери, но, став старше, я поняла, что День матери – это день, который действительно достоин этого дня. (...) Мама, прости меня за то, что я беспокоила тебя, пока ты не достигла этого возраста. Вы свидетель всех моих проб и ошибок, и поэтому мне стыдно перед вами... Несмотря ни на чьи слова, взгляды и критику, вы всегда оказывались рядом со мной и моими четырьмя детьми в нужный момент, тихо и незаметно. Мама, тысячу раз благодарю вас за поддержку, за луч надежды в той сложной ситуации, за веру, которую вы вселили в меня. Я навеки ваша должница. Преклоняюсь перед вами!" – подписала пост телеведущая.

Также она написала пожелания в адрес родительницы.

"Теперь очередь за радостными событиями! Я верю, что хорошие новости, совпавшие с вашим днем рождения, не случайны. Ваши молитвы и пожелания были услышаны! Пусть теперь будет только череда хороших событий. Бесконечно благодарна за то, что у меня есть такая мама! Я горжусь вами, я счастлива, что вы у меня есть. Мама! Пусть ваш новый год будет наполнен радостью, процветанием и праздником! Вместе с папой мы желаем вам и вашим потомкам долгой жизни в объятиях мира, благополучия, процветания и счастья", – резюмировала Абдукаримова.

Подписчиков тронул пост и они поддержали актрису в комментариях:

– Твоя мама очень добрый и мягкий человек. Да дарует Аллах твоей матери счастье обоих миров. Теплая, добрая душа. Твоя мама – замечательный человек.

– Даже если вы не знаете ее мать, очевидно, что она замечательный человек. Да будет благословенна твоя мать.

– Ваша мама вырастила не просто красивую девушку, Вы красивы и чисты изнутри! Восхищаюсь! Крепкого здоровья маме!

Ранее Абдукаримова удивила поклонников загадочной публикацией в социальных сетях.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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