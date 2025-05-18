Поплакала и поднялась: откровенный пост Жулдыз Абдукаримовой удивил поклонников

Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова удивила поклонников загадочной публикацией в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Артистка разместила на своей странице серию красивых снимков, где она позирует с луком и стрелами и выглядит весьма решительно. Фотографии она сопроводила стихами сетевой поэтессы из Азербайджана Шахназ Сайн.

"Поплакала она громко, поднялась медленно и эффектно разнесла все беды к чертям. Женщина – это феникс, восставший из пепла, сумевшая собрать себя по частям", – подписала снимок актриса.

Подписчики, помимо лайков снимкам, оставили немало ободряющих комментариев под постом:

Любая женщина достойна уважения и счастья.

Ты из тех женщин, умеющих вызывать интерес в любом возрасте. Ты настоящая, живая, разная и выбирай жить сейчас для себя.

Вы очень смелая, мудрая, сильная, любящая, прекрасная мама.

Продолжай вдохновлять, любить эту жизнь, ведь она продолжается, она одна и только твоя. И самое главное – не прогибайся ни перед кем, кроме бога, ты сильная.

Любой опыт можно считать положительным, если случившееся осознано и выводы из него сделаны. Выбирай только себя.

Поклонники давно подозревают, что в семье популярного казахстанского певца Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой разлад. Например, 22 декабря 2024 года Абдукаримова опубликовала в социальных сетях совместное фото и видео с супругом, развеяв слухи об их расставании, но уже спустя несколько месяцев, в марте 2025 года, появилась на премьере фильма "Хотя бы роди!", где исполнила одну из главных ролей, без звездного мужа.