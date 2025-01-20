Жулдыз Абдукаримова пригрозила своим обидчикам

Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова продолжает борьбу за свою квартиру, которой она лишилась, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 20 января написала пост в Instagram. По словам актрисы, ее обидчица по имени Диляра перед Новым годом извинилась перед ней и попросила встречи.

"В тот момент она попросила дать ей два дня. Она лично пообещала, что за эти два дня выполнит все мои условия. Я согласилась на указанный срок. Это произошло 6 января. По плану, 8 января у нас была назначена встреча в Министерстве внутренних дел по данному судебному делу. После встречи с Дилярой мне начали звонить сотрудники Департамента полиции города Астаны каждые полчаса. Причем звонки поступали днем и ночью", – написала жена Кайрата Нуртаса.

Он сообщила, что в полиции Астаны попросили отменить встречу в МВД РК и пообещали до 20 января оказать ей помощь.

"По их требованию, а не по собственной воле, я отказалась от встречи в министерстве. Однако до сегодняшнего дня ни Диляра, ни сотрудники департамента полиции со мной не связались. Поэтому я снова записалась на прием в Министерство внутренних дел. Кроме того, хочу сообщить, что согласилась на большое открытое интервью, где озвучу все имена людей, причастных к этому делу, а также список сотрудников департамента полиции", – пригрозила актриса.

Ранее Абдукаримова заявила, что стала жертвой мошенничества, когда обменяла квартиру на строящийся дом, который в итоге не был завершен, а земельный участок оказался заложен и обременен арестами. 15 октября 2024 года суд Алматы сообщил, что жена Кайрата Нуртаса пыталась оспорить договор купли-продажи своей четырехкомнатной квартиры, утверждая, что сделка была ложной, а фактически речь шла об обмене на недостроенный дом. Суд постановил, что договор был заключен добровольно, а покупатели квартиры не могут быть привлечены к ответственности.