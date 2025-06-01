Мечта, ставшая реальностью: поклонники встретили Димаша Кудайбергена в Барселоне

Популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген через социальные сети обрадовал иностранных поклонников своим приездом в Барселону, где у него уже запланирован концерт, сообщает Zakon.kz.

Уже в аэропорту артиста обступили журналисты и почитатели его творчества. Ролик о том, как его встретили в Испании, он опубликовал в Instagram.

"Я благополучно прибыл в Барселону. Увидимся сегодня на встрече фанатов", – подписал пост Димаш.

В комментариях поклонники с восторгом поприветствовали певца на разных языках:

– Добро пожаловать в Испанию! На каждом шагу много тепла! – Добро пожаловать в Испанию, дорогой принц. Это мечта, ставшая реальностью, и прекрасно, что ты на нашей земле. Мы любим тебя всем сердцем. Большие поцелуи из Мадрида.

– Димаш, с приездом в Испанию! Очень красивая страна и прекрасные люди, которые так тепло встретили нашего артиста! – Всем прекрасного вечера и хорошего настроения. Пусть встреча принесет всем удачи. – Как мы счастливы за тебя...везде тебя ждут и рады тебе, солнце. Тебе вдохновения, настроения и счастливых эмоций!

Отметим, что накануне, 28 мая, Кудайберген поблагодарил поклонников за теплый прием на концерте в Алматы и анонсировал свое следующее выступление.