#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
510.81
578.59
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
510.81
578.59
6.51
Культура и шоу-бизнес

Мечта, ставшая реальностью: поклонники встретили Димаша Кудайбергена в Барселоне

Димаш прибыл в Барселону, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2025 19:37 Фото: Instagram/kudaibergenov.dim
Популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген через социальные сети обрадовал иностранных поклонников своим приездом в Барселону, где у него уже запланирован концерт, сообщает Zakon.kz.

Уже в аэропорту артиста обступили журналисты и почитатели его творчества. Ролик о том, как его встретили в Испании, он опубликовал в Instagram.

"Я благополучно прибыл в Барселону. Увидимся сегодня на встрече фанатов", – подписал пост Димаш.

В комментариях поклонники с восторгом поприветствовали певца на разных языках:

– Добро пожаловать в Испанию! На каждом шагу много тепла!

– Добро пожаловать в Испанию, дорогой принц. Это мечта, ставшая реальностью, и прекрасно, что ты на нашей земле. Мы любим тебя всем сердцем. Большие поцелуи из Мадрида.

– Димаш, с приездом в Испанию! Очень красивая страна и прекрасные люди, которые так тепло встретили нашего артиста!

– Всем прекрасного вечера и хорошего настроения. Пусть встреча принесет всем удачи.

– Как мы счастливы за тебя...везде тебя ждут и рады тебе, солнце. Тебе вдохновения, настроения и счастливых эмоций!

Отметим, что накануне, 28 мая, Кудайберген поблагодарил поклонников за теплый прием на концерте в Алматы и анонсировал свое следующее выступление.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Я навеки ваша должница: Жулдыз Абдукаримова обратилась к матери через соцсети
Культура и шоу-бизнес
19:20, Сегодня
Я навеки ваша должница: Жулдыз Абдукаримова обратилась к матери через соцсети
Казнет обсуждает, на кого похожи младшие дочери Баян Алагузовой
Культура и шоу-бизнес
18:52, Сегодня
Казнет обсуждает, на кого похожи младшие дочери Баян Алагузовой
У беременной Рианны умер отец
Культура и шоу-бизнес
08:16, Сегодня
У беременной Рианны умер отец
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: