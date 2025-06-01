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Культура и шоу-бизнес

В своей квартире найдена мертвой 24-летняя экс-участница "Дома-2" Кристина Белая

умерла Кристина Белая, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 01:55 Фото: Instagram/kris.sd3
В возрасте 24 лет в городе Карталы Челябинской области в своей квартире умерла бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Кристина Белая (Савина), сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом изданию 74.RU подтвердили в Следственном комитете региона.

Как уточняется, погибшую обнаружили в ванной комнате. В соцсетях участники "Дома-2" обсуждают, что произошел несчастный случай, Кристина поскользнулась и ударилась головой. В Следственном комитете тоже говорят, что криминала в ее смерти нет.

Родные девушки сообщили, что ее не стало 30 мая, прощание состоится 4 июня.

Отметим, что в апреле 2024 года в возрасте 36 лет скончалась звезда популярного российского реалити-шоу "Дом-2" Либерж Кпадону.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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