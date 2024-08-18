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Почему расстались Ольга Бузова и Роман Третьяков: закулисные интриги в "Доме-2"

почему расстались Бузова и Третьяков, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 20:17 Фото: архив журнала "ДОМ-2"
Продюсер "Дома-2" Алексей Михайловский рассказал, почему расстались популярные на тот момент участники реалити-шоу Ольга Бузова и Роман Третьяков, сообщает Zakon.kz.

В интервью с телеведущей Яной Чуриковой на площадке Youtube он заявил, что лично попросил Третьякова уйти из "Дома-2", так как, он уже тогда рассматривал Бузову на роль телеведущей программы в связи с ее растущей популярностью. По словам шоумена, Третьяков не только встречался с будущей певицей, но и был ее менеджером.

Михайловский заявил, что мужчина использовал свое влияние на Бузову, выставлял команде "Дома-2" условия дальнейшего сотрудничества.

"Участники понимали, что они нужны, и начинали ставить условия. Это нормально. Но на тот момент я был не таким опытным и думал: "Вот ведь козлы". Это был 2007 год. Стало понятно, если мы сейчас с Ромой что-нибудь не сделаем, не разрушим этот союз, то просто потеряем главную звезду. Этого никто не хотел. Не забывайте, это ведь бизнес", – рассказал шоумен.

Также Михайловский заявил, что на тот момент Третьяков уже не любил Бузову и просто использовал ее как "звезду для своего будущего". По словам продюсера, все это видели и все понимали. В конце концов команда "Дома-2", по заявлению шоумена, начала подталкивать участников к расставанию.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце.

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