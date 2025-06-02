Баян Алагузова показала свое школьное фото в дерзком образе
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанская продюсер Баян Алагузова поделилась в Instagram архивным черно-белым фото школьных лет, сообщает Zakon.kz.
На фотографии изображена юная Баян в восьмом классе. На ее жакете прикреплен яркий значок, надпись на котором гласит: "Не учите меня жить!".
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
"Мне уже тогда не нравились умники с длинными носами..." – подписала снимок Баян.
Подписчики выразили восхищение личностью продюсера:
- C детства видно, что личность сильная.
- Настоящая бунтарка!
- Вот за что мы тебя любим!
Многие отметили, что Баян с ранних лет демонстрировала уникальную смелость и умение стоять на своем, что в будущем и помогло ей добиться успеха.Недавно продюсер поделилась и другими интересными фотографиями. На них она впервые показала лица своих младших дочерей.
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