Баян Алагузова показала свое школьное фото в дерзком образе

Казахстанская продюсер Баян Алагузова поделилась в Instagram архивным черно-белым фото школьных лет, сообщает Zakon.kz.

На фотографии изображена юная Баян в восьмом классе. На ее жакете прикреплен яркий значок, надпись на котором гласит: "Не учите меня жить!".

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

"Мне уже тогда не нравились умники с длинными носами..." – подписала снимок Баян.

Подписчики выразили восхищение личностью продюсера:

C детства видно, что личность сильная.

Настоящая бунтарка!

Вот за что мы тебя любим!

Многие отметили, что Баян с ранних лет демонстрировала уникальную смелость и умение стоять на своем, что в будущем и помогло ей добиться успеха.