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Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова показала свое школьное фото в дерзком образе

Знаменитость, продюсер, блогер, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 07:56 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанская продюсер Баян Алагузова поделилась в Instagram архивным черно-белым фото школьных лет, сообщает Zakon.kz.

На фотографии изображена юная Баян в восьмом классе. На ее жакете прикреплен яркий значок, надпись на котором гласит: "Не учите меня жить!".

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

"Мне уже тогда не нравились умники с длинными носами..." – подписала снимок Баян.

Подписчики выразили восхищение личностью продюсера:

  • C детства видно, что личность сильная.
  • Настоящая бунтарка!
  • Вот за что мы тебя любим!

Многие отметили, что Баян с ранних лет демонстрировала уникальную смелость и умение стоять на своем, что в будущем и помогло ей добиться успеха.

Недавно продюсер поделилась и другими интересными фотографиями. На них она впервые показала лица своих младших дочерей.

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Аксинья Титова
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