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Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова показала детское фото мужа

Баян и Турсен Алагузовы, любовь, семья , фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 18:36 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер и телеведущая Баян Алагузова поделилась архивным детским снимком своего супруга, бизнесмена Турсена Алагузова, сообщает Zakon.kz.

Фото она 4 июня выложила на свой странице в Instagram.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

"Алмушкин папа", – написала Алагузова.

Также она рассказала, что в их семье радостное событие – сегодня их еще одной дочери Алисе исполнилось 10 месяцев. 

Алиса, дочь Баян Алагузовой

Напомним, летом 2024 года Баян Алагузова стала многодетной матерью. 5 августа знаменитость сообщила, что стала мамой в третий раз. Малышку назвали Алисой. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.

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Айсулу Омарова
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