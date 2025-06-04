Баян Алагузова показала детское фото мужа

Казахстанский продюсер и телеведущая Баян Алагузова поделилась архивным детским снимком своего супруга, бизнесмена Турсена Алагузова, сообщает Zakon.kz.

Фото она 4 июня выложила на свой странице в Instagram.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

"Алмушкин папа", – написала Алагузова.

Также она рассказала, что в их семье радостное событие – сегодня их еще одной дочери Алисе исполнилось 10 месяцев.

Алиса, дочь Баян Алагузовой

Напомним, летом 2024 года Баян Алагузова стала многодетной матерью. 5 августа знаменитость сообщила, что стала мамой в третий раз. Малышку назвали Алисой. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.

