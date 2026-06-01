#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+33°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+33°
$
485.95
565.74
6.83
Культура и шоу-бизнес

Международный день защиты детей: в Астане пройдет фестиваль клоунов

Фестиваль клоунов в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 07:00 Фото: Instagram/clownfestival.kz
1 июня в Астане пройдет III Международный фестиваль клоунов, сообщает Zakon.kz.

В рамках фестиваля в 12:00 от монумента Байтерек до Парка влюбленных пройдет парад клоунов, передает пресс-служба столичного акимата. В 17:00 на сцене Амфитеатра состоится концертная программа участников фестиваля.

"Зрителям представят творческие постановки для детей и семей, сценические номера и праздничные выступления", – говорится в сообщении.

В фестивале примут участие широко известная в мире искусства казахстанская семья Мутургановых, артисты из различных регионов страны, а также творческие представители из Дании, Италии, Франции, Аргентины и России.

Международная команда Cirque du Soleil выступит в Астане 4-7 июня на площадке Barys Arena, а 11-14 июня постановку впервые покажут в Алматы – в Almaty Arena. Всего в рамках мирового тура в Казахстане пройдет 14 представлений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Онлайн-мошенничество
07:50, Сегодня
Как мошенники обманывают детей на каникулах
Президент посетил в Алматы фестиваль, приуроченный ко Дню защиты детей
13:02, 01 июня 2024
Президент посетил в Алматы фестиваль, приуроченный ко Дню защиты детей
фестиваль
18:36, 24 ноября 2025
Международный фестиваль искусств "Әлем әуені" стартовал в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Не самый сильный&quot;: Рико Верхувен высказался о силе удара Александра Усика
07:42, Сегодня
"Не самый сильный": Рико Верхувен высказался о силе удара Александра Усика
&quot;Ты видел Нейта Диаза?&quot;: Хамзат Чимаев объяснил отказ от вегетарианской диеты
07:22, Сегодня
"Ты видел Нейта Диаза?": Хамзат Чимаев объяснил отказ от вегетарианской диеты
Карлос Пратес назвал желаемых соперников для следующего боя в UFC
06:44, Сегодня
Карлос Пратес назвал желаемых соперников для следующего боя в UFC
Мераб Двалишвили отказался от боя с Нурмагомедовым ради трилогии с Яном
06:23, Сегодня
Мераб Двалишвили отказался от боя с Нурмагомедовым ради трилогии с Яном
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: