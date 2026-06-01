Международный день защиты детей: в Астане пройдет фестиваль клоунов

1 июня в Астане пройдет III Международный фестиваль клоунов, сообщает Zakon.kz.

В рамках фестиваля в 12:00 от монумента Байтерек до Парка влюбленных пройдет парад клоунов, передает пресс-служба столичного акимата. В 17:00 на сцене Амфитеатра состоится концертная программа участников фестиваля.

"Зрителям представят творческие постановки для детей и семей, сценические номера и праздничные выступления", – говорится в сообщении.

В фестивале примут участие широко известная в мире искусства казахстанская семья Мутургановых, артисты из различных регионов страны, а также творческие представители из Дании, Италии, Франции, Аргентины и России.

Международная команда Cirque du Soleil выступит в Астане 4-7 июня на площадке Barys Arena, а 11-14 июня постановку впервые покажут в Алматы – в Almaty Arena. Всего в рамках мирового тура в Казахстане пройдет 14 представлений.