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Культура и шоу-бизнес

Звезду "Шестого чувства" и "Форреста Гампа" обязали посещать психотерапевта

Хэйли Джоэл Осмент должен наблюдаться у психиатра , фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 21:40 Фото: wikipedia/Хэйли Джоэл Осмент
Суд в США предписал актеру Хейли Джоэлу Осменту, известному по фильму "Шестое чувство", посещать психотерапевта и клуб анонимных алкоголиков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал People, с Осмента могут снять обвинения, если он будет выполнять предписания. Судебное заседание по этому вопросу назначено на январь 2026 года.

"Осмент должен будет посещать не менее трех собраний анонимных алкоголиков в неделю в течение следующих шести месяцев. Кроме того, он должен встречаться со своим психотерапевтом не реже двух раз в неделю в течение следующих шести месяцев и соблюдать закон", – говорится в сообщении.

Отметим, что в апреле Осмента задержали за нахождение в состоянии алкогольного опьянения и хранение контролируемых веществ на лыжном курорте в штате Калифорния. Изъятое у него вещество отправили в лабораторию для проведения анализа. Прокурор округа Моно решал вопрос о целесообразности возбуждения дела против Осмента.

Ранее 75-летний российский артист Михаил Боярский возвращается на сцену после перелома ребер, полученного во время репетиции спектакля.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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