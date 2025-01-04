Звезду "Апокалипсиса" освободили из-под ареста в Греции и обязали покинуть страну

Американского актера Руди Янгблада, известного по фильму "Апокалипсис" Мела Гибсона, освободили из-под ареста в Греции и обязали добровольно покинуть страну в течение 10 дней, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ekathimerini, артиста арестовали 27 декабря за неповиновение и угрозы полиции и хранение оружия. Позже актер объяснял свое поведение тем, что у сотрудников не было знаков отличия.

Позже выяснилось, что актер находился в Греции незаконно. Отмечается, что он приехал в страну по туристической визе, выданной на 90 дней, но к моменту ареста ее срок истек. Янгблад пояснял, что не стал уезжать из Греции из-за проблем со здоровьем. В ноябре актера госпитализировали, врачи советовали ему воздержаться от путешествий.

"Мистер Янгблад приехал в Грецию, потому что любит нашу страну. Он рад, что его освободили и не испытывает никаких неприязненных чувств. Он рассматривает этот опыт как небольшую неудачу в веселом путешествии", – сказала адвокат Янгблада Джулинда Рекшепаж.

Руди Янгблад наиболее известен по главной роли в фильме Мэла Гибсона "Апокалипсис" (2006). Для этой роли он учил язык майя. После съемок в "Апокалипсисе" Янгблад приобрел популярность. Среди других работ актера фильмы "Сопротивление" (2010), "В Америку" (2012), "Холод" (2015), "Точка невозврата" (2016), "Истощение" (2018), "Ад на границе" (2019).

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