Брэд Питт рассказал, как собрания анонимных алкоголиков помогли ему пережить развод с Джоли
В интервью порталу Page Six он признался, что этот шаг стал для него непростым, но жизненно необходимым.
По словам Питта, атмосфера на встречах была настолько искренней и поддерживающей, что он смог открыться и показать свои слабости, не опасаясь осуждения.
"Это удивительно, мужчины делятся не только болью, но и ошибками, страхами, а порой и очень смешными историями. Я почувствовал свободу, позволив себе быть настоящим", – рассказал актер.
Питт отметил, что решение обратиться за помощью пришло в период глубокой внутренней нестабильности.
"Мне нужно было перезапустить себя. Это было трудное время", – признался он.
О том, что он участвовал в программе анонимных алкоголиков, Питт впервые рассказал еще в 2019 году. Известно, что он регулярно посещал встречи около полутора лет после развода с Джоли, который был официально завершен лишь в конце 2024 года – спустя восемь лет тяжелых судебных процессов.
Согласно материалам дела, одной из причин расставания стала алкогольная зависимость актера. Джоли утверждала, что во время одного из полетов Питт ударил их сына в состоянии сильного опьянения. Позднее стороны смогли прийти к соглашению по всем вопросам, включая опеку над детьми.
А ранее сообщалось, что Том Круз и Брэд Питт воссоединились в Лондоне впервые за 24 года.