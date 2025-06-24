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Культура и шоу-бизнес

Брэд Питт рассказал, как собрания анонимных алкоголиков помогли ему пережить развод с Джоли

Брэд Питт, развод, Анджелина Джоли, алкоголь , фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 22:07 Фото: wikimedia/Dick Thomas Johnson
Голливудский актер Брэд Питт поделился личным опытом посещения собраний анонимных алкоголиков после расставания с Анджелиной Джоли, сообщает Zakon.kz.

В интервью порталу Page Six он признался, что этот шаг стал для него непростым, но жизненно необходимым.

По словам Питта, атмосфера на встречах была настолько искренней и поддерживающей, что он смог открыться и показать свои слабости, не опасаясь осуждения.

"Это удивительно, мужчины делятся не только болью, но и ошибками, страхами, а порой и очень смешными историями. Я почувствовал свободу, позволив себе быть настоящим", – рассказал актер.

Питт отметил, что решение обратиться за помощью пришло в период глубокой внутренней нестабильности.

"Мне нужно было перезапустить себя. Это было трудное время", – признался он.

О том, что он участвовал в программе анонимных алкоголиков, Питт впервые рассказал еще в 2019 году. Известно, что он регулярно посещал встречи около полутора лет после развода с Джоли, который был официально завершен лишь в конце 2024 года – спустя восемь лет тяжелых судебных процессов.

Согласно материалам дела, одной из причин расставания стала алкогольная зависимость актера. Джоли утверждала, что во время одного из полетов Питт ударил их сына в состоянии сильного опьянения. Позднее стороны смогли прийти к соглашению по всем вопросам, включая опеку над детьми.

А ранее сообщалось, что Том Круз и Брэд Питт воссоединились в Лондоне впервые за 24 года. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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