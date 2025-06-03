#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
512.1
583.64
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
512.1
583.64
6.5
Культура и шоу-бизнес

Михаил Боярский возвращается на сцену после серьезной травмы

Михаил Боярский на фотосессии, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 20:39 Фото: Instagram/boyarskiy_official
75-летний российский артист Михаил Боярский возвращается на сцену после перелома ребер, полученного во время репетиции спектакля, сообщает Zakon.kz.

Это прекрасные новости для фанатов актера. Спустя полтора месяца, 3 июня 2025 года, он вновь выйдет на сцену театра Ленсовета с постановкой "В этом милом старом доме". Об этом сам Боярский рассказал в социальных сетях.


"Сегодня встречаемся в театре! Жду всех с нетерпением", – подписал пост актер.
"Друзья, у нас прекрасная новость: сегодня роль Эраста Петровича в спектакле "В этом милом старом доме" исполнит Михаил Боярский", – сообщили в сообществе театра Ленсовета.

Ранее сообщалось, что 75-летний российский артист Михаил Боярский упал во время спектакля с высоты 3 м. Это произошло прямо в театре Ленсовета во время репетиции спектакля "Ромео и Джульетта".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Асель Аукешева
Читайте также
Результат пластической операции показала Динара Кырыкбаева
Культура и шоу-бизнес
20:24, Сегодня
Результат пластической операции показала Динара Кырыкбаева
"Ждем в России": Максим Галкин отреагировал на сообщение фанатки
Культура и шоу-бизнес
14:21, Сегодня
"Ждем в России": Максим Галкин отреагировал на сообщение фанатки
Димаш Кудайберген показал видео с фан-встречи в Барселоне
Культура и шоу-бизнес
14:03, Сегодня
Димаш Кудайберген показал видео с фан-встречи в Барселоне
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: