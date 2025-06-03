Михаил Боярский возвращается на сцену после серьезной травмы

75-летний российский артист Михаил Боярский возвращается на сцену после перелома ребер, полученного во время репетиции спектакля, сообщает Zakon.kz.

Это прекрасные новости для фанатов актера. Спустя полтора месяца, 3 июня 2025 года, он вновь выйдет на сцену театра Ленсовета с постановкой "В этом милом старом доме". Об этом сам Боярский рассказал в социальных сетях.





"Сегодня встречаемся в театре! Жду всех с нетерпением", – подписал пост актер.

"Друзья, у нас прекрасная новость: сегодня роль Эраста Петровича в спектакле "В этом милом старом доме" исполнит Михаил Боярский", – сообщили в сообществе театра Ленсовета.

Ранее сообщалось, что 75-летний российский артист Михаил Боярский упал во время спектакля с высоты 3 м. Это произошло прямо в театре Ленсовета во время репетиции спектакля "Ромео и Джульетта".