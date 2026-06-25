"Исполнила мечту маленькой Асель": 41-летняя Сагатова восхитила зажигательным танцем

Казахстанская актриса Асель Сагатова накануне, 24 июня 2026 года, заявила, что исполнила свою детскую мечту, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram 41-летняя актриса опубликовала кадры зажигательного танца, сделанные во время съемок фильма в Индии.

"Исполнила мечту маленькой Асель: сниматься в кино в Индии", – отметила Асель Сагатова.

Поклонники порадовались за актрису и призвали друг друга всегда мечтать, верить и действовать. Они также восхитились красивыми и ритмичными движениями Сагатовой:

"Супер!"

"Лучшая".

"Обожаю".

"Как классно".

"Кайф-сцены".

"Потрясающе".

"Самая красивая индианочка".

"Наша Асель и в Индии Асель".

"Мечтайте. Верьте. Действуйте".

"Это сильно! Нет ничего невозможного".

"Это нереально круто! Очень красивый танец".

"Вы очень красивая! Смотрю на вас с восхищением".

"У меня тоже была такая детская мечта. Прекрасно, я за вас рада".

"Я только сейчас поняла, что Асель похожа на Деваки из фильма "Родной ребенок".

"Ай, как вы классно танцуете! Да так прекрасно смотритесь! Это круто! Да, вы молодцы! А вы, Асель, такая красивая!"

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В июне 2025 года Асель Сагатова сделала неожиданное заявление. Подробнее – по ссылке.