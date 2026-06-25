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Культура и шоу-бизнес

"Исполнила мечту маленькой Асель": 41-летняя Сагатова восхитила зажигательным танцем

актриса Асель Сагатова, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 18:21 Фото: Instagram/asselsagatova
Казахстанская актриса Асель Сагатова накануне, 24 июня 2026 года, заявила, что исполнила свою детскую мечту, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram 41-летняя актриса опубликовала кадры зажигательного танца, сделанные во время съемок фильма в Индии.

"Исполнила мечту маленькой Асель: сниматься в кино в Индии", – отметила Асель Сагатова.

Поклонники порадовались за актрису и призвали друг друга всегда мечтать, верить и действовать. Они также восхитились красивыми и ритмичными движениями Сагатовой:

  • "Супер!"
  • "Лучшая".
  • "Обожаю".
  • "Как классно".
  • "Кайф-сцены".
  • "Потрясающе".
  • "Самая красивая индианочка".
  • "Наша Асель и в Индии Асель".
  • "Мечтайте. Верьте. Действуйте".
  • "Это сильно! Нет ничего невозможного".
  • "Это нереально круто! Очень красивый танец".
  • "Вы очень красивая! Смотрю на вас с восхищением".
  • "У меня тоже была такая детская мечта. Прекрасно, я за вас рада".
  • "Я только сейчас поняла, что Асель похожа на Деваки из фильма "Родной ребенок".
  • "Ай, как вы классно танцуете! Да так прекрасно смотритесь! Это круто! Да, вы молодцы! А вы, Асель, такая красивая!"

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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