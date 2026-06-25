"Исполнила мечту маленькой Асель": 41-летняя Сагатова восхитила зажигательным танцем
Фото: Instagram/asselsagatova
Казахстанская актриса Асель Сагатова накануне, 24 июня 2026 года, заявила, что исполнила свою детскую мечту, сообщает Zakon.kz.
В своем Instagram 41-летняя актриса опубликовала кадры зажигательного танца, сделанные во время съемок фильма в Индии.
"Исполнила мечту маленькой Асель: сниматься в кино в Индии", – отметила Асель Сагатова.
Поклонники порадовались за актрису и призвали друг друга всегда мечтать, верить и действовать. Они также восхитились красивыми и ритмичными движениями Сагатовой:
- "Супер!"
- "Лучшая".
- "Обожаю".
- "Как классно".
- "Кайф-сцены".
- "Потрясающе".
- "Самая красивая индианочка".
- "Наша Асель и в Индии Асель".
- "Мечтайте. Верьте. Действуйте".
- "Это сильно! Нет ничего невозможного".
- "Это нереально круто! Очень красивый танец".
- "Вы очень красивая! Смотрю на вас с восхищением".
- "У меня тоже была такая детская мечта. Прекрасно, я за вас рада".
- "Я только сейчас поняла, что Асель похожа на Деваки из фильма "Родной ребенок".
- "Ай, как вы классно танцуете! Да так прекрасно смотритесь! Это круто! Да, вы молодцы! А вы, Асель, такая красивая!"
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