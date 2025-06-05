#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
511.67
582.38
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
511.67
582.38
6.53
Культура и шоу-бизнес

Борис Гребенщиков заявил о смерти сооснователя рок-группы "Аквариум" Анатолия Гуницкого

умер Анатолий Гуницкий, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 18:12 Фото: Instagram/bgrebenshikov
В возрасте 71 года умер сооснователь рок-группы "Аквариум" Анатолий Гуницкий, более известный как Джордж, сообщает Zakon.kz.

Об этом 5 июня в Instagram рассказал музыкант и основатель коллектива Борис Гребенщиков.

"Джордж Гуницкий покинул этот мир. Другого такого мир не знал. Да причтется к свету", – подписал пост Гребенщиков.

На днях музыкант рассказал подписчикам, что сооснователь группы очень болен.

В мае 2020 года стало известно, что Гуницкий страдает от тяжелого заболевания. Музыканты "Аквариума" несколько раз объявляли сбор средств, чтобы помочь другу оплатить дорогостоящее лечение. При этом диагноз автора песен группы публично не раскрывался.

Гуницкий познакомился с Гребенщиковым еще в школе, а в 1972 году друзья основали группу "Аквариум". Изначально Гуницкий был барабанщиком и соавтором песен коллектива. Он также работал в театре, на радио и печатался в журналах. В 2005-м драматург выпустил двухтомник: книгу "Записки Старого рокера", содержащую статьи о музыке разных лет, и том со стихами и пьесами "Практика частных явлений".

Ранее сообщалось, что скончался известный казахстанский художник Ибрагим Кубеков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Возвращение спустя 16 лет: Сергей Лазарев чуть не остался без сцены в Алматы
Культура и шоу-бизнес
17:22, Сегодня
Возвращение спустя 16 лет: Сергей Лазарев чуть не остался без сцены в Алматы
Любовь длиною в 21 год: Валерия нежно поздравила супруга
Культура и шоу-бизнес
15:18, Сегодня
Любовь длиною в 21 год: Валерия нежно поздравила супруга
"Альфонс пристроился": подписчики разнесли третью свадьбу Ксении Бородиной
Культура и шоу-бизнес
13:27, Сегодня
"Альфонс пристроился": подписчики разнесли третью свадьбу Ксении Бородиной
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: