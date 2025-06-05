Гарик Харламов и его третья супруга удивили подписчиков в соцсетях
Фото: Instagram/katerinakovalchyk
Третья супруга 44-летнего известного российского актера и комика Гарика Харламова Екатериной Ковальчук удивила подписчиков постом в честь годовщины их маленькой семьи, сообщает Zakon.kz.
Снимками она поделилась в Instagram, а супруг сделал репост ее поста.
"Год, как мы муж и жена. И пять лет, как идем вместе. Когда находишь то самое – никогда не сдаешься. Это про нас", – подписала пост актриса.
Поклонники артистов удивились, как быстро прошло время. Многие также удивились, что пара вместе уже пять лет:
– Уже пять?
– Какой год? Два месяца только прошло!
– Уже год? Вроде только что ржали как Дорох на каблуках бежал.
– Серьезно? Мне кажется это было совсем недавно. Вот время летит.
– Какие вы зашибительные!! Так мне нравитесь! Счастья вам! Красотулики!
Ранее публикация Гарика Харламова с третьей женой уже вызвала волну обсуждений.
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