#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
510.19
582.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
510.19
582.79
6.46
Культура и шоу-бизнес

Гарик Харламов и его третья супруга удивили подписчиков в соцсетях

Харламов отмечает первый год семейной жизни, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 23:35 Фото: Instagram/katerinakovalchyk
Третья супруга 44-летнего известного российского актера и комика Гарика Харламова Екатериной Ковальчук удивила подписчиков постом в честь годовщины их маленькой семьи, сообщает Zakon.kz.

Снимками она поделилась в Instagram, а супруг сделал репост ее поста.

"Год, как мы муж и жена. И пять лет, как идем вместе. Когда находишь то самое – никогда не сдаешься. Это про нас", – подписала пост актриса.

Поклонники артистов удивились, как быстро прошло время. Многие также удивились, что пара вместе уже пять лет:

– Уже пять?

– Какой год? Два месяца только прошло!

– Уже год? Вроде только что ржали как Дорох на каблуках бежал.

– Серьезно? Мне кажется это было совсем недавно. Вот время летит.

– Какие вы зашибительные!! Так мне нравитесь! Счастья вам! Красотулики!

Ранее публикация Гарика Харламова с третьей женой уже вызвала волну обсуждений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: