Гарик Харламов и его третья супруга удивили подписчиков в соцсетях

Снимками она поделилась в Instagram, а супруг сделал репост ее поста.

Поклонники артистов удивились, как быстро прошло время. Многие также удивились, что пара вместе уже пять лет:

– Уже пять?

– Какой год? Два месяца только прошло!

– Уже год? Вроде только что ржали как Дорох на каблуках бежал.

– Серьезно? Мне кажется это было совсем недавно. Вот время летит.

– Какие вы зашибительные!! Так мне нравитесь! Счастья вам! Красотулики!