Новая публикация Гарика Харламова с третьей женой вызвала волну обсуждений
Фото: Instagram/garikkharlamov
44-летний известный российский актер Гарик Харламов довольно редко радует аудиторию совместными снимками с третьей супругой Екатериной Ковальчук. Но когда это происходит, получает огромное количество комментариев, сообщает Zakon.kz.
На этот раз семейная пара не только заслужила комплименты, но и под фотографией пользователи Сети большое количество раз написали, что нынешняя супруга креативного продюсера телепроекта Comedy Club как две капли воды похожа на вторую жену – актрису Кристину Асмус.
"Рубрика – добрых вечеров" – говорится в подписи к публикации на странице в Instagram за 13 мая 2025 года.
- Я реально подумала, что Асмус.
- На Крис похожа.
- Копия бывшей жены.
- Как же она похожа на ту жену.
- На бывшую похожа.
- Определенно похожа на Асмус.
- Мне кажется, или это Асмус на максималках?
- Копия экс-жены, видимо, подбирал, – наперебой отмечают подписчики.
Впрочем, немало и тех, кто просто рад за пару и оставляет добрые пожелания.
- Добрых вечеров, красавчики.
- Хорошо смотримся.
- Красивые, милые и любимые для друг друга.
- Так рада, что Гарик встретил такую прекрасную девушку.
- Прекрасная пара!
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43-летний Гарик Харламов и Ковальчук поженились в начале лета 2024 года, а в августе сыграли свадьбу. Для юмориста этот брак стал третьим. Ранее он был женат на Кристине Асмус, с которой воспитывает 10-летнюю дочь. Кроме того, не так давно Ковальчук заподозрили в беременности.
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