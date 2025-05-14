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Культура и шоу-бизнес

Новая публикация Гарика Харламова с третьей женой вызвала волну обсуждений

Ковальчук и Харламов, семья, фотография, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 11:26 Фото: Instagram/garikkharlamov
44-летний известный российский актер Гарик Харламов довольно редко радует аудиторию совместными снимками с третьей супругой Екатериной Ковальчук. Но когда это происходит, получает огромное количество комментариев, сообщает Zakon.kz.

На этот раз семейная пара не только заслужила комплименты, но и под фотографией пользователи Сети большое количество раз написали, что нынешняя супруга креативного продюсера телепроекта Comedy Club как две капли воды похожа на вторую жену – актрису Кристину Асмус.

"Рубрика – добрых вечеров" – говорится в подписи к публикации на странице в Instagram за 13 мая 2025 года.

  • Я реально подумала, что Асмус.
  • На Крис похожа.
  • Копия бывшей жены.
  • Как же она похожа на ту жену.
  • На бывшую похожа.
  • Определенно похожа на Асмус.
  • Мне кажется, или это Асмус на максималках?
  • Копия экс-жены, видимо, подбирал, – наперебой отмечают подписчики.

Впрочем, немало и тех, кто просто рад за пару и оставляет добрые пожелания.

  • Добрых вечеров, красавчики.
  • Хорошо смотримся.
  • Красивые, милые и любимые для друг друга.
  • Так рада, что Гарик встретил такую прекрасную девушку.
  • Прекрасная пара!

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, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 11:26
Гарик Харламов оказался в больнице

43-летний Гарик Харламов и Ковальчук поженились в начале лета 2024 года, а в августе сыграли свадьбу. Для юмориста этот брак стал третьим. Ранее он был женат на Кристине Асмус, с которой воспитывает 10-летнюю дочь. Кроме того, не так давно Ковальчук заподозрили в беременности.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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