Новая публикация Гарика Харламова с третьей женой вызвала волну обсуждений

44-летний известный российский актер Гарик Харламов довольно редко радует аудиторию совместными снимками с третьей супругой Екатериной Ковальчук. Но когда это происходит, получает огромное количество комментариев, сообщает Zakon.kz.

На этот раз семейная пара не только заслужила комплименты, но и под фотографией пользователи Сети большое количество раз написали, что нынешняя супруга креативного продюсера телепроекта Comedy Club как две капли воды похожа на вторую жену – актрису Кристину Асмус.

"Рубрика – добрых вечеров" – говорится в подписи к публикации на странице в Instagram за 13 мая 2025 года.

Я реально подумала, что Асмус.

На Крис похожа.

Копия бывшей жены.

Как же она похожа на ту жену.

На бывшую похожа.

Определенно похожа на Асмус.

Мне кажется, или это Асмус на максималках?

Копия экс-жены, видимо, подбирал, – наперебой отмечают подписчики.

Впрочем, немало и тех, кто просто рад за пару и оставляет добрые пожелания.

Добрых вечеров, красавчики.

Хорошо смотримся.

Красивые, милые и любимые для друг друга.

Так рада, что Гарик встретил такую прекрасную девушку.

Прекрасная пара!

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43-летний Гарик Харламов и Ковальчук поженились в начале лета 2024 года, а в августе сыграли свадьбу. Для юмориста этот брак стал третьим. Ранее он был женат на Кристине Асмус, с которой воспитывает 10-летнюю дочь. Кроме того, не так давно Ковальчук заподозрили в беременности.