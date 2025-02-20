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Мир

Гарик Харламов трогательно поздравил свою супругу с днем рождения

Гарик Харламов трогательно обратился к супруге, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 22:11 Фото: Instagram/katerinakovalchyk
Популярный ведущий Гарик Харламов через социальные сети поздравил свою третью супругу Екатерину Ковальчук с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Пост он опубликовал в Instagram.

"Дорогая моя, бесценная Катерина Леонидовна! Пишу вам, дабы выказать вам мою любовь и почтение! Сегодня у вас день рождения! Я сердечно вас поздравляю с этим прекрасным днем. Пусть исполнятся все ваши мечты, будьте здоровы вы и пусть будут здоровы все ваши родные и близкие! Я вас очень люблю. А в силу того, что вы моя жена, я уже давно вас поздравил и мы едем отмечать, а тут пишу так сказать для "галочки". Ура и виват!" – подписал пост юморист.

Подписчики отметили трогательность поздравления:

– Очень красивое поздравление. Да и этих галочек не надо. Будьте счастливы. Все ж видят, как вы очарованы вашей любимой женой.

– Хоть и для галочки, но очень трогательно.

– Красивейшая и любимая актриса, Катерина Харламова, с днем рождения. Пусть исполняются все заветные мечты. Рядом с вами самый замечательный и любящий муж – любимый наш Гарик Харламов. Счастья, любви, благополучия.

Ранее третья жена Харламова обратилась к свекрови, поздравив ее с днем рождения.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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