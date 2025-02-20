Гарик Харламов трогательно поздравил свою супругу с днем рождения
Фото: Instagram/katerinakovalchyk
Популярный ведущий Гарик Харламов через социальные сети поздравил свою третью супругу Екатерину Ковальчук с днем рождения, сообщает Zakon.kz.
Пост он опубликовал в Instagram.
"Дорогая моя, бесценная Катерина Леонидовна! Пишу вам, дабы выказать вам мою любовь и почтение! Сегодня у вас день рождения! Я сердечно вас поздравляю с этим прекрасным днем. Пусть исполнятся все ваши мечты, будьте здоровы вы и пусть будут здоровы все ваши родные и близкие! Я вас очень люблю. А в силу того, что вы моя жена, я уже давно вас поздравил и мы едем отмечать, а тут пишу так сказать для "галочки". Ура и виват!" – подписал пост юморист.
Подписчики отметили трогательность поздравления:
– Очень красивое поздравление. Да и этих галочек не надо. Будьте счастливы. Все ж видят, как вы очарованы вашей любимой женой.
– Хоть и для галочки, но очень трогательно.
– Красивейшая и любимая актриса, Катерина Харламова, с днем рождения. Пусть исполняются все заветные мечты. Рядом с вами самый замечательный и любящий муж – любимый наш Гарик Харламов. Счастья, любви, благополучия.
Ранее третья жена Харламова обратилась к свекрови, поздравив ее с днем рождения.
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