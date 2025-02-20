Гарик Харламов трогательно поздравил свою супругу с днем рождения

Пост он опубликовал в Instagram.

Подписчики отметили трогательность поздравления:

– Очень красивое поздравление. Да и этих галочек не надо. Будьте счастливы. Все ж видят, как вы очарованы вашей любимой женой.

– Хоть и для галочки, но очень трогательно.

– Красивейшая и любимая актриса, Катерина Харламова, с днем рождения. Пусть исполняются все заветные мечты. Рядом с вами самый замечательный и любящий муж – любимый наш Гарик Харламов. Счастья, любви, благополучия.