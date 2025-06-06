Присяжные вынесут новый приговор Харви Вайнштейну по делу об изнасилованиях

Присяжные по делу об изнасиловании и сексуализированном насилии над Харви Вайнштейном начали совещание в четверг в суде Манхэттена (США), сообщает Zakon.kz.

По информации Hindustan Times, продюсер, удостоенный премии "Оскар", и соучредитель студии Miramax обвиняется в изнасиловании начинающей актрисы Джессики Манн в 2013 году и в нападении на двух других женщин в 2006 и 2002 годах. Вайнштейн не признает себя виновным в этих преступлениях. Судебный процесс начался еще в апреле.

73-летний Вайнштейн предстает перед судом во второй раз после того, как апелляционный суд штата Нью-Йорк отменил его обвинительный приговор в апреле 2024 года. Вайнштейн уже отбывает 16-летний тюремный срок после того, как в декабре 2022 года в Калифорнии его признали виновным в изнасиловании. Теперь ему грозит до 25 лет тюрьмы за два обвинения в преступных сексуальных действиях и до четырех лет за одно обвинение в изнасиловании.

Прокуроры из офиса окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга изобразили Вайнштейна как серийного хищника, который обещал женщинам карьерный рост в Голливуде, а затем заманивал их в частную обстановку, где нападал на них.

Адвокаты Вайнштейна заявили, что его контакты с женщинами происходили по обоюдному согласию, и обвинили их во лжи о том, что их изнасиловали, так как им не удалось добиться успеха в Голливуде, переспав с ним.

Это осуждение стало важной вехой для движения #MeToo, которое призвало женщин выступать с обвинениями в сексуальных домогательствах со стороны влиятельных мужчин.

Вайнштейн содержится в тюрьме Рикерс-Айленд в Нью-Йорке с тех пор, как его приговор был отменен. Во время содержания в Рикерс у него было несколько проблем со здоровьем, и в сентябре его срочно отправили в больницу для экстренной операции на сердце.

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