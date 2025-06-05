С кем и как Анджелина Джоли отметила свое 50-летие
Фото: wikipedia/Анджелина Джоли
Известная голливудская актриса Анджелина Джоли 4 июня отметила свое 50-летие в кругу семьи, сообщает Zakon.kz.
Об этом изданию People рассказал инсайдер. По его словам, артистка была "искренне взволнована и счастлива" из-за своего юбилея.
"Она не хотела большой вечеринки. Это была более камерное празднование. Она принимает идею 50-летия и чувствует себя более настоящей, чем когда-либо. Она не уклоняется от старения, а воспринимает его в очень позитивном свете", – заявил инсайдер.
Ранее Анджелина Джоли поделилась, как ее дети относятся к карьере в сфере кино.
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