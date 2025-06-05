С кем и как Анджелина Джоли отметила свое 50-летие

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли 4 июня отметила свое 50-летие в кругу семьи, сообщает Zakon.kz.

Об этом изданию People рассказал инсайдер. По его словам, артистка была "искренне взволнована и счастлива" из-за своего юбилея.

"Она не хотела большой вечеринки. Это была более камерное празднование. Она принимает идею 50-летия и чувствует себя более настоящей, чем когда-либо. Она не уклоняется от старения, а воспринимает его в очень позитивном свете", – заявил инсайдер.

Ранее Анджелина Джоли поделилась, как ее дети относятся к карьере в сфере кино.