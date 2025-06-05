#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
510.19
582.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
510.19
582.79
6.46
Культура и шоу-бизнес

С кем и как Анджелина Джоли отметила свое 50-летие

как Анджелина Джоли отметила 50-летие, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2025 01:54 Фото: wikipedia/Анджелина Джоли
Известная голливудская актриса Анджелина Джоли 4 июня отметила свое 50-летие в кругу семьи, сообщает Zakon.kz.

Об этом изданию People рассказал инсайдер. По его словам, артистка была "искренне взволнована и счастлива" из-за своего юбилея.

"Она не хотела большой вечеринки. Это была более камерное празднование. Она принимает идею 50-летия и чувствует себя более настоящей, чем когда-либо. Она не уклоняется от старения, а воспринимает его в очень позитивном свете", – заявил инсайдер.

Ранее Анджелина Джоли поделилась, как ее дети относятся к карьере в сфере кино.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Домбрист-виртуоз Олег Никитин ответил группе Ay Yola легендарный кюем "Адай"
Культура и шоу-бизнес
00:50, 06 июня 2025
Домбрист-виртуоз Олег Никитин ответил группе Ay Yola легендарный кюем "Адай"
Гарик Харламов и его третья супруга удивили подписчиков в соцсетях
Культура и шоу-бизнес
23:35, 05 июня 2025
Гарик Харламов и его третья супруга удивили подписчиков в соцсетях
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: