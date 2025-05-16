Кайрат Нуртас с мамой улетел в Турцию, следующая – Россия

Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас между концертами успевает летать в короткие отпуска, сообщает Zakon.kz.

В эти дни он находится в Турции, в Анталье. Компанию ему составляют мама и Аслан Жаксылыккызы, в профиле которой указано, что она является бизнесвумен, меценатом, общественным деятелем.

Мама певца Гульзира Айдарбекова отметила, что они успели немного отдохнуть, а дальше поездки с концертами в Бишкек, Ташкент и пять городов России.

Жена и дети артиста в их компании не были замечены.

На днях супруга Нуртаса Жулдыз Абдукаримова вызвала гнев общественности своим нарядом. Но бизнесвумен не стала отмалчиваться и осадила хейтеров.