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Культура и шоу-бизнес

Кайрат Нуртас с мамой улетел в Турцию, следующая – Россия

Кайрат Нуртас с мамой, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 14:19 Фото: Instagram/aslan_zhaqsylyqqyzy
Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас между концертами успевает летать в короткие отпуска, сообщает Zakon.kz.

В эти дни он находится в Турции, в Анталье. Компанию ему составляют мама и Аслан Жаксылыккызы, в профиле которой указано, что она является бизнесвумен, меценатом, общественным деятелем.

Мама певца Гульзира Айдарбекова отметила, что они успели немного отдохнуть, а дальше поездки с концертами в Бишкек, Ташкент и пять городов России.

Жена и дети артиста в их компании не были замечены.

На днях супруга Нуртаса Жулдыз Абдукаримова вызвала гнев общественности своим нарядом. Но бизнесвумен не стала отмалчиваться и осадила хейтеров

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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