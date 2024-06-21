Внебрачный ребенок? – Кайрат Нуртас дал повод для сплетен

Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас заинтриговал поклонников и дал повод для сплетен, сообщает Zakon.kz.

21 июня на своей в Instagram он опубликовал видео с малышом на руках, никак не подписав его. Это вызвало у его подписчиков вопросы и предположения. Многие посчитали, что это внебрачный ребенок артиста. Кто-то решил, что Жулдыз Абдукаримова подарила ему пятого ребенка. Кто-то выдвинул предположение, что это просто ребенок друга Нуртаса, которого он "одолжил", чтобы снять видео. И еще одна версия – скоро певец выпустит новый клип.

Отметим, что жена певца Жулдыз Абдукаримова уже не первый день получает лечение. 13 июня она опубликовала видео из больницы, показав, что лежит под капельницей. Абдукаримова объяснила, что страдает от головных болей с 2016 года. Чуть позже она рассказала, как ее дети отреагировали на болезнь мамы.

У 35-летнего Кайрата Нуртаса и его жены Жулдыз Абдукаримовой четверо детей: дочери Алау и Сезим, сыновья Нарул и Хан.