Женился старший сын 50-летнего Сакена Майгазиева

В семье известного казахстанского певца и участника группы "МузАрт" Сакена Майгазиева произошло важное событие – его старший сын Адилет женился, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Instagram 50-летнего артиста и его супруги Динары. Известно, что их невестку зовут Адия, и она из Жанаозена (Мангистауская область). Там же 5 июня 2025 года прошел казахский обряд "Сырға салу" и свадьба "Қыз ұзату".

А накануне, 6 июня, семья Майгазиева вернулась домой в Алматы, где провела один из красивых обрядов в традиционной культуре казахов – "Беташар". Кадрами поделилась телеведущая Анна Данченко.

Также Данченко показала момент религиозного бракосочетания по исламу "Неке қию", во время которого Адия попросила у Адилета на махр кольцо.

Теперь Сакену и Динаре Майгазиевым осталось провести большую свадьбу. Кстати, супруги планируют показать торжество в прямом эфире. Причина – большое количество желающих попасть на свадьбу.

Организаторы свадьбы заявили, что хотят сделать не просто свадьбу, "а настоящее культурное событие года – с национальным стилем, голливудским масштабом и казахским сердцем".

В апреле 2025 года Сакен Майгазиев навестил маму, которая восхитила поклонников артиста.