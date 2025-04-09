#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
518.57
566.59
6.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
518.57
566.59
6.05
Культура и шоу-бизнес

Мама 50-летнего Сакена Майгазиева восхитила фанатов сына

Мама 50-летнего Сакена Майгазиева восхитила фанатов сына, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 16:39 Фото: Instagram/saken_maigaziyev
Казахстанский певец, участник группы "МузАрт" Сакен Майгазиев навестил маму, которая живет в селе Сузак Сузакского района Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Соответствующим видео 50-летний артист поделился в своем Instagram накануне, 8 апреля 2025 года.

"Привет из Сузака!" – подписал ролик с матерью Майгазиев.

А сегодня, 9 апреля, Сакен показал, как мама дает ему и другим родственникам бата (благословение, наставление подрастающему поколению).

Подписчики с восхищением приняли наставления матери Майгазиева и пожелали ей долгих лет счастливой и здоровой жизни:

  • "Пусть исполнятся все пожелания".
  • "Пусть ваша мама будет счастливой".
  • "Как прекрасно получать бата от мамы".
  • "Желаю нашим мамам здоровья! Пусть ваша мама проживет долго!"
  • "Пусть наши мамы будут здоровы. Желаю вашей маме долгих лет жизни".
  • "Какие счастливые моменты. Завтра вы же будете скучать по этим временам".
  • "Классно! Люди, у которых есть мамы, никогда не стареют. Желаю вашей маме дожить до 120".
  • "Пусть и мне повезет стареть так же, как ваша мама. Желаю ей здоровья. Пусть она остается такой же красивой бабушкой".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 16:39
"Это не парень Динары Сатжан?": видео Майгазиева с Меладзе вызвало много вопросов

11 марта 2025 года Сакен Майгазиев опубликовал видео с одноклассниками. Поклонники артиста отметили, что он среди всех выглядит самым молодым и симпатичным.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Александр Петров впервые стал отцом
Культура и шоу-бизнес
13:02, Сегодня
Александр Петров впервые стал отцом
Баян Алагузова высказалась о концерте Дженнифер Лопес в Астане
Культура и шоу-бизнес
10:11, Сегодня
Баян Алагузова высказалась о концерте Дженнифер Лопес в Астане
Игра "Монополия" переходит в реалити-шоу
Культура и шоу-бизнес
08:48, Сегодня
Игра "Монополия" переходит в реалити-шоу
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: