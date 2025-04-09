Мама 50-летнего Сакена Майгазиева восхитила фанатов сына
Фото: Instagram/saken_maigaziyev
Казахстанский певец, участник группы "МузАрт" Сакен Майгазиев навестил маму, которая живет в селе Сузак Сузакского района Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.
Соответствующим видео 50-летний артист поделился в своем Instagram накануне, 8 апреля 2025 года.
"Привет из Сузака!" – подписал ролик с матерью Майгазиев.
А сегодня, 9 апреля, Сакен показал, как мама дает ему и другим родственникам бата (благословение, наставление подрастающему поколению).
Подписчики с восхищением приняли наставления матери Майгазиева и пожелали ей долгих лет счастливой и здоровой жизни:
- "Пусть исполнятся все пожелания".
- "Пусть ваша мама будет счастливой".
- "Как прекрасно получать бата от мамы".
- "Желаю нашим мамам здоровья! Пусть ваша мама проживет долго!"
- "Пусть наши мамы будут здоровы. Желаю вашей маме долгих лет жизни".
- "Какие счастливые моменты. Завтра вы же будете скучать по этим временам".
- "Классно! Люди, у которых есть мамы, никогда не стареют. Желаю вашей маме дожить до 120".
- "Пусть и мне повезет стареть так же, как ваша мама. Желаю ей здоровья. Пусть она остается такой же красивой бабушкой".
11 марта 2025 года Сакен Майгазиев опубликовал видео с одноклассниками. Поклонники артиста отметили, что он среди всех выглядит самым молодым и симпатичным.
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