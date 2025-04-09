Мама 50-летнего Сакена Майгазиева восхитила фанатов сына

Казахстанский певец, участник группы "МузАрт" Сакен Майгазиев навестил маму, которая живет в селе Сузак Сузакского района Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Соответствующим видео 50-летний артист поделился в своем Instagram накануне, 8 апреля 2025 года.

"Привет из Сузака!" – подписал ролик с матерью Майгазиев.

А сегодня, 9 апреля, Сакен показал, как мама дает ему и другим родственникам бата (благословение, наставление подрастающему поколению).

Подписчики с восхищением приняли наставления матери Майгазиева и пожелали ей долгих лет счастливой и здоровой жизни:

"Пусть исполнятся все пожелания".

"Пусть ваша мама будет счастливой".

"Как прекрасно получать бата от мамы".

"Желаю нашим мамам здоровья! Пусть ваша мама проживет долго!"

"Пусть наши мамы будут здоровы. Желаю вашей маме долгих лет жизни".

"Какие счастливые моменты. Завтра вы же будете скучать по этим временам".

"Классно! Люди, у которых есть мамы, никогда не стареют. Желаю вашей маме дожить до 120".

"Пусть и мне повезет стареть так же, как ваша мама. Желаю ей здоровья. Пусть она остается такой же красивой бабушкой".

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11 марта 2025 года Сакен Майгазиев опубликовал видео с одноклассниками. Поклонники артиста отметили, что он среди всех выглядит самым молодым и симпатичным.