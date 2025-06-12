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Культура и шоу-бизнес

Сколько людей посмотрели платную онлайн-свадьбу единственного сына Майгазиева

Сколько людей посмотрели платную онлайн-свадьбу единственного сына Майгазиева, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 18:14 Фото: Instagram/ann_2905
Накануне, 11 июня 2025 года, в Алматы отгремела свадьба единственного сына казахстанского певца и участника группы "МузАРТ" Сакена Майгазиева. Платную трансляцию грандиозного торжества посмотрели около 8000 человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из публикации журналистки и телеведущей Ляйля Султанкызы в Instagram.

"Нехорошо считать чужие деньги, но я посчитала людей, которые работали (на свадьбе. – Прим. ред.) и подарили чудесные впечатления. Действительно, мы стали свидетелями прекрасного вечера. Прямую трансляцию посмотрели около 8000 зрителей, а сколько именно было зарегистрировано, я не знаю", – написала Ляйля Султанкызы сегодня, 12 июня.

По ее подсчетам, на свадьбу были приглашены около 1000, половина из которых – известные личности, а ведущих было 15.

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В Алматы прошла "самая громкая свадьба Казахстана"

Отметим, что свадьба Адилета Майгазиева прошла в банкетном комплексе Grand BallroomRoyal отеля Tulip Almaty и собрала весь звездный бомонд Казахстана.

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В Минфине высказались о платном показе грандиозной свадьбы сына Сакена Майгазиева

О том, что в семье Сакена Майгазиева произошло важное событие – женился его старший сын Адилет, мы писали 7 июня 2025 года. Анонсированная свадьба планировалась как "настоящее культурное событие года – с национальным стилем, голливудским масштабом и казахским сердцем". Сакен и Динара Майгазиевы заявили, что той будет показан в прямом эфире. Однако позже стало понятно, что посмотреть его захотят не все, так как регистрация для просмотра будет стоить 1380 тенге.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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