Роза Рымбаева выйдет на сцену с сыновьями в честь особого события
Фото: Instagram/rozarymbaeva
В этом году Туркестанской области исполнится семь лет со дня образования. В честь этого жителей и гостей региона ждет необычный подарок – концерт народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, сообщает Zakon.kz.
Одноименный концерт "Туркестан" состоится 19 июня в центре города, на территории культурно-туристического комплекса "Керуен-сарай".
На одной сцене с Розой Рымбаевой выступят и ее сыновья – Али Окапов и Мади Рымбаев. Они исполнят хиты, уже ставшие народными.
Ранее казахстанский исполнитель Мади Рымбаев предложил оценить своей маме, Розе Рымбаевой, свою новую композицию под названием Kezdesu.
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