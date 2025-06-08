Роза Рымбаева выйдет на сцену с сыновьями в честь особого события

В этом году Туркестанской области исполнится семь лет со дня образования. В честь этого жителей и гостей региона ждет необычный подарок – концерт народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, сообщает Zakon.kz.

Одноименный концерт "Туркестан" состоится 19 июня в центре города, на территории культурно-туристического комплекса "Керуен-сарай".

На одной сцене с Розой Рымбаевой выступят и ее сыновья – Али Окапов и Мади Рымбаев. Они исполнят хиты, уже ставшие народными.

Ранее казахстанский исполнитель Мади Рымбаев предложил оценить своей маме, Розе Рымбаевой, свою новую композицию под названием Kezdesu.