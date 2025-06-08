#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
510.19
582.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
510.19
582.79
6.46
Культура и шоу-бизнес

Роза Рымбаева выйдет на сцену с сыновьями в честь особого события

Артистка, певица, знаменитость, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2025 05:58 Фото: Instagram/rozarymbaeva
В этом году Туркестанской области исполнится семь лет со дня образования. В честь этого жителей и гостей региона ждет необычный подарок – концерт народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, сообщает Zakon.kz.

Одноименный концерт "Туркестан" состоится 19 июня в центре города, на территории культурно-туристического комплекса "Керуен-сарай".

На одной сцене с Розой Рымбаевой выступят и ее сыновья – Али Окапов и Мади Рымбаев. Они исполнят хиты, уже ставшие народными.

Ранее казахстанский исполнитель Мади Рымбаев предложил оценить своей маме, Розе Рымбаевой, свою новую композицию под названием Kezdesu.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Беременная седьмым ребенком жена Кайрата Нуртаса восхитила фанатов
Культура и шоу-бизнес
01:50, 08 июня 2025
Беременная седьмым ребенком жена Кайрата Нуртаса восхитила фанатов
Джареда Лето несколько женщин обвинили в домогательствах
Культура и шоу-бизнес
00:10, 08 июня 2025
Джареда Лето несколько женщин обвинили в домогательствах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: