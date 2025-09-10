#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Роза Рымбаева споет для казахстанцев в честь юбилейной даты

Народная артистка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 03:20 Фото: Instagram/rozarymbaeva
Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева даст концерты в нескольких городах Казахстана. Всего намечается 50 концертов, сообщает Zakon.kz.

Об этом событии рассказал сын артистки, певец Али Окапов, который стал гостем программы "1001 ночь".

"Празднование 50-летия нашей мамы так много значит для нас. Поэтому концерты могут проходить в 7 городах в течение 7 дней. Сейчас решается вопрос организации. Организация концерта очень дорого стоит и требует большой работы. У нашей мамы тоже высок спрос. В позиции: впечатлить или оставить хорошее впечатление", – сказал певец.

Ранее появились новые подробности грандиозного реалити-шоу Димаша Кудайбергена.

Аксинья Титова
