Роза Рымбаева споет для казахстанцев в честь юбилейной даты
Фото: Instagram/rozarymbaeva
Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева даст концерты в нескольких городах Казахстана. Всего намечается 50 концертов, сообщает Zakon.kz.
Об этом событии рассказал сын артистки, певец Али Окапов, который стал гостем программы "1001 ночь".
"Празднование 50-летия нашей мамы так много значит для нас. Поэтому концерты могут проходить в 7 городах в течение 7 дней. Сейчас решается вопрос организации. Организация концерта очень дорого стоит и требует большой работы. У нашей мамы тоже высок спрос. В позиции: впечатлить или оставить хорошее впечатление", – сказал певец.
