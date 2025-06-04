Роза Рымбаева похвалила младшего сына, но балл все же снизила

Казахстанский исполнитель Мади Рымбаев предложить оценить своей маме, народной артистке Розе Рымбаевой свою новую композицию под названием Kezdesu, сообщает Zakon.kz.

В кадре видео, опубликованного на странице в Instagram 4 июня 2025 года, сын включает песню и просит маму дать честный отзыв.

Роза Рымбаева несколько раз повторяет: "Красивый припев!"

В заключении она подчеркивает, что из 10 баллов может поставить сыну 9.

Такое милое видео.

Такой милый Мади. Роза Куанышевна – строгий профи, правда красивая песня и голос приятный. Браво.

Супер-мамочка у вас.

Рождается новый талант.

Мамин.

Мама всегда скажет правду.

Роза Рымбаевна такая красивая женщина! Таких прекрасных сыновей воспитала.

Классный музыкант и завидный жених, – пишут пользователи Сети после просмотра видео.

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В середине мая 2025 года у казахстанского артиста Димаша Кудайбергена вышел клип на композицию "Tau Ishinde". А уже 3 июня младший брат Мансур Кудайберген показал кадры съемок музыкального произведения.