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Культура и шоу-бизнес

Роза Рымбаева похвалила младшего сына, но балл все же снизила

Мади Рымбаев, Роза Рымбаева, мама, семья, песня, оценка, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 17:34 Фото: Instagram/madirymbaev
Казахстанский исполнитель Мади Рымбаев предложить оценить своей маме, народной артистке Розе Рымбаевой свою новую композицию под названием Kezdesu, сообщает Zakon.kz.

В кадре видео, опубликованного на странице в Instagram 4 июня 2025 года, сын включает песню и просит маму дать честный отзыв.

Роза Рымбаева несколько раз повторяет: "Красивый припев!"

В заключении она подчеркивает, что из 10 баллов может поставить сыну 9.

  • Такое милое видео.
  • Такой милый Мади. Роза Куанышевна – строгий профи, правда красивая песня и голос приятный. Браво.
  • Супер-мамочка у вас.
  • Рождается новый талант.
  • Мамин.
  • Мама всегда скажет правду.
  • Роза Рымбаевна такая красивая женщина! Таких прекрасных сыновей воспитала.
  • Классный музыкант и завидный жених, – пишут пользователи Сети после просмотра видео.

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, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 17:34
Роза Рымбаева с сыновьями напомнила, как звучит настоящая музыка

В середине мая 2025 года у казахстанского артиста Димаша Кудайбергена вышел клип на композицию "Tau Ishinde". А уже 3 июня младший брат Мансур Кудайберген показал кадры съемок музыкального произведения.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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