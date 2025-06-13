Лабуба какая-то: что родителям надо знать об очередной игрушке, захватившей мир

Нашу планету то и дело сотрясают тренды да бренды. На сей раз в нее вцепился всеми плюшевыми лапами и острыми зубами монстр Labubu (Лабубу) – и естественно, немедленно понадобился детям, в том числе казахстанским. Zakon.kz пытался понять, в чем секрет популярности неведомой зверушки.

Для тех, кто не в ТикТоке. Появлением армии косых мы обязаны компании, из недр которой обычно вырываются коллекционные фигурки "не для всех". Наверное, так бы оно продолжалось и дальше, вот только однажды бренд решил посотрудничать с "отцом" зайки-попрыгайки, гонконгским художником Касингом Лунгом. Так она обрела металлическое колечко, стала брелоком (или, как сейчас говорят, "обвесом") и ушла в народ.

Начала "гастроли", впрочем, не с простых смертных, а сразу с селебрити – покрасовалась в руках и на сумочках Лисы из Blackpink, Ким Кардашьян, Рианны и других. Лабубу обаятельно улыбнулась звездам – и звезды улыбнулись ей в ответ. Вскоре не без помощи упомянутых икон стиля, алгоритмов соцсетей и, наверное, кольца всевластия, интегрированного в голову, разноцветные гремлины "завирусились". Получи, родитель, еще одну статью расходов! И все же...

..почему у тебя такие большие зубы?

Чтобы лучше вгрызаться в кошельки. Да, называя покупку брелока "статьей расходов", мы не преувеличили. Цена оригинала, по самым скромным подсчетам, стартует с 10 тыс. тенге, устремляется ввысь, и исчезает где-то за облаками. Хотя бы потому, что, повторимся, речь прежде всего идет о вещице для взрослого коллекционера, а не о кукле для малыша. Вместе с тем на просторах маркетплейсов легко отыщутся реплики разного качества и стоимости, так что назвать бритвозубую красавицу совсем уж недоступной массам язык не повернется.

Наследница идей Хаги Ваги?

Лабубу приглянулась многим, но детям и подросткам она "запрыгнула" в самое сердце. Не на подготовленную ли кумиром прошлых лет почву? Ведь, согласитесь, есть в ней что-то неуловимо знакомое. Оскал, к примеру.

"Эффект, конечно, схож. Это такая же волна популярности, как в случае с Хаги Ваги. Если мы вспомним, каким модным был он, и посмотрим на полки магазинов игрушек сейчас, мы заметим, что одни монстры сменяют других", – считает детский и взрослый клинический психолог Анастасия Абрамкина.

Тем не менее специалист уверена: ни одно игрушечное чудовище, сколь бы устрашающе оно ни выглядело, не навредит психике подрастающего поколения просто фактом своего существования и наличия.

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Мам, купи

Для того, чтобы лучше понять маленьких, Абрамкина предлагает большим вспомнить собственное отрочество. Когда, насмотревшись фильмов и мультфильмов, мальчики с девочками грезили о настоящем луке со стрелами, волшебной палочке, световом мече, шоколадке с золотым билетом – да хоть о мебели с проходом в Нарнию. Словом, о диковинке, увиденной на голубом экране и принадлежащей какому-нибудь герою-спасителю. Вот у современных детей – так же. Только теперь, помимо кино и анимации, хотелки неокрепшим умам множат инфлюенсеры.

"На самом деле влияние социальных сетей здесь колоссальное. У детей пользуются популярностью блогеры-обзорщики разных игрушек, сладостей и игр. Даже если у ребенка нет аккаунта в соцсетях, он узнает о модной штуке от сверстников. Как мы радовались тому, что нам купили вещь, напоминающую ту самую, из любимого фильма, так и они радуются заполучить что-то, как у популярного блогера", – объясняет психолог.

Не последнюю роль играет и желание не отставать от толпы, не упустить момент, не оказаться единственным, кто "не в теме".

"Возможно, это служит частью становления социальной группы. Знаете, у всех в компании есть определенный предмет – его обсуждают, делятся какими-то историями, а у одного – нет", – добавила специалист.

Кстати, к теме пропасти между поколениями и мостов над ней. По наблюдениям Абрамкиной, вполне себе совершеннолетние люди сегодня ведомы трендами (на ушастых в том числе. – Прим. авт.) ничуть не меньше, а то и больше юнцов, над которыми привыкли снисходительно посмеиваться. Причем "хайпуют" подчас совсем уж неожиданные явления: если с помешательством ребенка на очередном мягконабивном болванчике или, скажем, модницы на марке "люксовой" косметики смириться можно, то вот пошумевшие в сетях продукты питания...

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"Тренды нынче создаются именно в социальных сетях, поэтому так и выходит, что завируситься может что угодно – от танца до конфеты. Появилась некая "человеческая гонка" за популярностью и известностью. Обладая приятной внешностью, модными вещами, можно обрести влияние, аудиторию. Я склоняюсь к тому, что соцсети пагубно влияют как раз на взрослых, создавая нереалистичную картину жизни и заставляя соответствовать надуманным стандартам". Анастасия Абрамкина

Причем здесь культ потребления?

Разговоры об укрепляющем позиции в обществе консьюмеризме звучат все чаще и громче. Со всех сторон людей атакует реклама: "Купи, купи, купи!". И люди покупают – но не вещи и услуги, а счастье, успех, красоту. Вернее, их кратковременную иллюзию, возникающую на фоне обладания дцатой по счету "драгоценностью", что вскоре, утратив лоск и статус в поминутно меняющемся мире, отправится на антресоли. Уйдет дорогой спиннера, скажем так.

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Тем не менее психолог советует не спешить с развешиванием ярлыков. По крайней мере, в отношении наследников.

"Я всегда рекомендую родителям побольше разговаривать с детьми на вот такие житейские темы. Так как у нас уже сформированы психика, причинно-следственные связи, абстрактное и логическое мышление, нам проще остановить себя в чем-то. У детей это находится на стадии развития. Только от вас зависит, вырастите вы потребителя, которому все мало, или просто человека со своими вкусами, увлечениями", – подытожила Анастасия Абрамкина.

А Лабубу, конечно, страшно мила. Но пусть лучше ребята как можно дольше мечтают о ей подобных и как можно позже возжелают каких-нибудь "лисьих" глаз и гиалуроновых губ на собственном лице. Они-то сейчас тоже в тренде.