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Мир

Федор Бондарчук ушел с поста главы совета директоров киностудии "Ленфильм"

Федор Бондарчук покинул пост главы совета директоров киностудии Ленфильм, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 01:58 Фото: wikipedia
Российский режиссер и продюсер Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров киностудии "Ленфильм" в декабре 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Известия" со ссылкой на PR-директора режиссера Марию Далакян, министр культуры РФ Ольга Любимова официально удовлетворила его просьбу освободить его от должности, которую он занимал с октября 2012 года. Отмечается, что причиной такого решения стала увеличившаяся занятость Бондарчука в проектах Art Pictures Studio и "НМГ Студии", где он является генпродюсером.

"Далакян отметила, что за прошедшие 12 лет на киностудии "Ленфильм" была отремонтирована вся инфраструктура, а также восстановлены исторические фасады и перезапущены павильоны. Кроме того, за последние четыре года было выпущено более 25 снятых на студии картин, прошло более 10 выставочных проектов и была открыта смотровая площадка", – отмечает издание.

Уточняется, что совместно с Министерством культуры РФ был запущен новаторский проект "Ленфильм-дебют", лаборатория для режиссеров-дебютантов в полном метре.

По словам PR-директора Бондарчука, все эти нововведения и съемки будут продолжаться в 2025 году в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что казахстанский фильм с Никитой Кологривым выходит в прокат.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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