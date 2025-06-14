Федор Бондарчук и группа российских артистов срочно эвакуированы из Ирана
Об этом 14 июня пишет "Интерфакс".
По словам Бондарчука, все 90 человек, включая членов съемочной группы и артистов, находятся в безопасности, хотя и устали после долгой дороги.
"В первую очередь хочу поблагодарить президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также посольство России в Иране и Министерство культуры России за содействие", – заявил он журналистам на границе.
Как уточняет агентство Report, вместе с россиянами границу также пересекли шесть граждан Казахстана.
Ранее Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило, что к Баку с просьбой о помощи в эвакуации обратились представители ряда иностранных государств на фоне обострения ситуации в регионе. Среди эвакуированных – 51 артист Большого симфонического оркестра имени Чайковского и другие представители сферы культуры.
МИД России сообщил в своем Telegram-канале, что в ночь на 14 июня при содействии посольств в Иране и Азербайджане первая группа, включающая 86 человек, в том числе двух детей, успешно пересекла сухопутную границу через МАПП "Астара". В ведомстве подтвердили, что речь идет о съемочной группе Федора Бондарчука.
Российская сторона выразила благодарность Азербайджану за помощь в транспортировке группы до Баку, размещении в гостинице и организации их возвращения в Россию.