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Культура и шоу-бизнес

Федор Бондарчук и группа российских артистов срочно эвакуированы из Ирана

Федор Бондарчук, Иран, эвакуация , фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2025 22:07 Фото: wikimedia/Ekaterina Rybakova
Группа российских деятелей культуры, включая народного артиста России и режиссера Федора Бондарчука, была успешно эвакуирована из Ирана через пограничный пункт "Астара" на границе с Азербайджаном, сообщает Zakon.kz.

Об этом 14 июня пишет "Интерфакс".

По словам Бондарчука, все 90 человек, включая членов съемочной группы и артистов, находятся в безопасности, хотя и устали после долгой дороги.

"В первую очередь хочу поблагодарить президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также посольство России в Иране и Министерство культуры России за содействие", – заявил он журналистам на границе.

Как уточняет агентство Report, вместе с россиянами границу также пересекли шесть граждан Казахстана.

Ранее Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило, что к Баку с просьбой о помощи в эвакуации обратились представители ряда иностранных государств на фоне обострения ситуации в регионе. Среди эвакуированных – 51 артист Большого симфонического оркестра имени Чайковского и другие представители сферы культуры.

МИД России сообщил в своем Telegram-канале, что в ночь на 14 июня при содействии посольств в Иране и Азербайджане первая группа, включающая 86 человек, в том числе двух детей, успешно пересекла сухопутную границу через МАПП "Астара". В ведомстве подтвердили, что речь идет о съемочной группе Федора Бондарчука.

Российская сторона выразила благодарность Азербайджану за помощь в транспортировке группы до Баку, размещении в гостинице и организации их возвращения в Россию.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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