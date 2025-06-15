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Культура и шоу-бизнес

Не надо писать уят: супруга Али Окапова взбудоражила фанатов мини-юбкой

Али Окапов и Акерке Буркитбай вызвали споры подписчиков новым образом, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2025 22:37 Фото: Instagram/akerkeburkitbay
Казахстанские артисты Али Окапов и его супруга Акерке Буркитбай предстали перед фанатами в новом образе, сообщает Zakon.kz.

Ролик они опубликовали в Instagram.

"Позволь мне объяснить тебе свои чувства", – подписали пост артисты.

Однако короткое платье Акерке вызвало бурю негодования у некоторых подписчиков. Между тем, нашлись и те, кто поддержал артистку в желании показать свои стройные ноги:

– Пока молодая и красивая – пусть носит мини-юбки и платья. Не надо, пожалуйста, писать "уят" или навешивать ярлыки типа "келинсингой". Когда будет бабушкой, тогда вот немного уят так ходить!

– Мальчик модель не очень, а девочка супер.

– Очень красивая пара. И очень рада за Розу Куанышевну. Акерке, вы рождены для этой семьи. Счастья всей вашей семье

– Муж разрешает, пусть одевает. Кто не может себе позволить такую красоту одеть, те и пишут.

Ранее танцующие "под дудку" 2-летнего сына Али Окапов с женой развеселили поклонников.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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