Не надо писать уят: супруга Али Окапова взбудоражила фанатов мини-юбкой

Ролик они опубликовали в Instagram.

Однако короткое платье Акерке вызвало бурю негодования у некоторых подписчиков. Между тем, нашлись и те, кто поддержал артистку в желании показать свои стройные ноги:

– Пока молодая и красивая – пусть носит мини-юбки и платья. Не надо, пожалуйста, писать "уят" или навешивать ярлыки типа "келинсингой". Когда будет бабушкой, тогда вот немного уят так ходить!

– Мальчик модель не очень, а девочка супер.

– Очень красивая пара. И очень рада за Розу Куанышевну. Акерке, вы рождены для этой семьи. Счастья всей вашей семье

– Муж разрешает, пусть одевает. Кто не может себе позволить такую красоту одеть, те и пишут.