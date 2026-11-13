Шубка Акерке и романтика в горах: супруги Окаповы порадовали поклонников

Фотографиями и видео с отдыха супруги поделились в Instagram.

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Снимки пары вызвали теплую реакцию подписчиков. Поклонники отметили стильный образ Акерке, особенно ее шубу, а также восхитились отношениями супругов. Некоторые признались, что не сразу узнали Али на фотографии, другие пожелали паре оставаться примером для окружающих:

– Не сразу узнала Али и даже подумала, кто это сидит с парнем.

– Вы лучшие! Какие вы оба воспитанные, талантливые, хорошие и замечательные!

– Молодцы, очень к лицу шубка.

– Мне очень нравятся эти двое!