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Культура и шоу-бизнес

Шубка Акерке и романтика в горах: супруги Окаповы порадовали поклонников

Али Окапов опубликовал снимки во время отдыха в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 20:49 Фото: Instagram/ aliokapov
Казахстанские артисты Али Окапов и Акерке Буркитбай решили отметить первый снег в Алматы поездкой в горы, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями и видео с отдыха супруги поделились в Instagram.

"Лучше гор могут быть только горы", – написал артист.

Снимки пары вызвали теплую реакцию подписчиков. Поклонники отметили стильный образ Акерке, особенно ее шубу, а также восхитились отношениями супругов. Некоторые признались, что не сразу узнали Али на фотографии, другие пожелали паре оставаться примером для окружающих:

– Не сразу узнала Али и даже подумала, кто это сидит с парнем.

– Вы лучшие! Какие вы оба воспитанные, талантливые, хорошие и замечательные!

– Молодцы, очень к лицу шубка.

– Мне очень нравятся эти двое!

Ранее Али Окапов и Акерке Буркитбай решили порадовать поклонников необычным творческим подарком.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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