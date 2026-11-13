Шубка Акерке и романтика в горах: супруги Окаповы порадовали поклонников
Фото: Instagram/ aliokapov
Казахстанские артисты Али Окапов и Акерке Буркитбай решили отметить первый снег в Алматы поездкой в горы, сообщает Zakon.kz.
Фотографиями и видео с отдыха супруги поделились в Instagram.
"Лучше гор могут быть только горы", – написал артист.
Снимки пары вызвали теплую реакцию подписчиков. Поклонники отметили стильный образ Акерке, особенно ее шубу, а также восхитились отношениями супругов. Некоторые признались, что не сразу узнали Али на фотографии, другие пожелали паре оставаться примером для окружающих:
– Не сразу узнала Али и даже подумала, кто это сидит с парнем.
– Вы лучшие! Какие вы оба воспитанные, талантливые, хорошие и замечательные!
– Молодцы, очень к лицу шубка.
– Мне очень нравятся эти двое!
Ранее Али Окапов и Акерке Буркитбай решили порадовать поклонников необычным творческим подарком.
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