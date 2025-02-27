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Культура и шоу-бизнес

Танцующие "под дудку" 2-летнего сына Али Окапов с женой развеселили поклонников

Танцующие "под дудку" 2-летнего сына Али Окапов с женой развеселили поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 16:58 Фото: Instagram/aliokapov
Кобызистка и солистка группы "Асыл" Акерке Буркитбай 27 февраля 2025 года опубликовала видео с супругом – казахстанским певцом Али Окаповым – и маленьким сыном Зейном, которое развеселило поклонников звездной семьи, сообщает Zakon.kz.

В ролике, которым 32-летняя артистка поделилась в Instagram, она с мужем весело танцует под музыку, которая играет в игрушке маленького Зейна. Малыш при этом выступил для родителей диджеем.

Судя по записи, которую Акерке оставила под публикацией, так весело проходили их с Али вечера во время отдыха во Вьетнаме.

"Вечера в Фукуоке... Диджей не может найти вдохновение. Если ваши вечера не такие, то и не приглашайте нас", – написала Буркитбай, сопроводив запись смайликами в виде лица со слезами радости.

Поклонников публикация позабавила. Они осыпали семью комплиментами, а лысенького Зейна прозвали "глянцевым диджеем":

  • "Сладкий малыш".
  • "Топовые родители".
  • "Глянцевый диджей".
  • "Ждем продолжения".
  • "Когда начальнику приходит вдохновение".
  • "С такой подтанцовкой да вы звездами станете".
  • "Лысая, лысая, лысая башка. Малыш, будь здоров".
  • "Родителям желаю терпения и сил! Мальчик-начальник, золотой ребенок! Счастливое детство!"

Также в Stories жена 33-летнего Окапова спросила у фолловеров про погоду в Алматы, так как семейный отдых подошел к концу.

Танцующие "под дудку" 2-летнего сына Али Окапов с женой развеселили поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 16:58

Фото: Instagram/akerkeburkitbay

"Какая погода в Алматы? Спасибо, Фукуок, возвращаемся домой", – написала Акерке, опубликовав фото сына с бабушкой – эстрадной певицей Розой Рымбаевой.

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Ранее Али Окапов поделился яркими фото с отдыха во Вьетнаме с семьей.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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