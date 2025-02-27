Танцующие "под дудку" 2-летнего сына Али Окапов с женой развеселили поклонников
В ролике, которым 32-летняя артистка поделилась в Instagram, она с мужем весело танцует под музыку, которая играет в игрушке маленького Зейна. Малыш при этом выступил для родителей диджеем.
Судя по записи, которую Акерке оставила под публикацией, так весело проходили их с Али вечера во время отдыха во Вьетнаме.
"Вечера в Фукуоке... Диджей не может найти вдохновение. Если ваши вечера не такие, то и не приглашайте нас", – написала Буркитбай, сопроводив запись смайликами в виде лица со слезами радости.
Поклонников публикация позабавила. Они осыпали семью комплиментами, а лысенького Зейна прозвали "глянцевым диджеем":
- "Сладкий малыш".
- "Топовые родители".
- "Глянцевый диджей".
- "Ждем продолжения".
- "Когда начальнику приходит вдохновение".
- "С такой подтанцовкой да вы звездами станете".
- "Лысая, лысая, лысая башка. Малыш, будь здоров".
- "Родителям желаю терпения и сил! Мальчик-начальник, золотой ребенок! Счастливое детство!"
Также в Stories жена 33-летнего Окапова спросила у фолловеров про погоду в Алматы, так как семейный отдых подошел к концу.
Фото: Instagram/akerkeburkitbay
"Какая погода в Алматы? Спасибо, Фукуок, возвращаемся домой", – написала Акерке, опубликовав фото сына с бабушкой – эстрадной певицей Розой Рымбаевой.
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