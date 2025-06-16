Как Токаев встретил Си Цзиньпина в аэропорту Астаны
Фото: akorda.kz
Сегодня, 16 июня 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны торжественно встретил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Как прошла встреча, рассказали Zakon.kz в пресс-службе Акорды.
Судя по фотографиям, опубликованным в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК, у трапа самолета была выстроена рота почетного караула.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Высокого гостя приветствовали дети с флажками Казахстана и Китая.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Материал по теме
Истребители сопровождали борт Си Цзиньпина до аэропорта Астаны
Автор и ведущий спецпроекта "Президент" Адиль Балтабаев подчеркнул, что Токаев и глава КНР не виделись месяц.
О том, что Си Цзиньпин посетит с визитом Казахстан, стало известно 11 июня 2025 года. В ходе визита планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, на которой будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления казахско-китайского всестороннего стратегического партнерства.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript