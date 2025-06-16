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Политика

Как Токаев встретил Си Цзиньпина в аэропорту Астаны

Токаев, встреча Си Цзиньпина, аэропорт Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 13:52 Фото: akorda.kz
Сегодня, 16 июня 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны торжественно встретил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Как прошла встреча, рассказали Zakon.kz в пресс-службе Акорды.

Судя по фотографиям, опубликованным в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК, у трапа самолета была выстроена рота почетного караула.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Высокого гостя приветствовали дети с флажками Казахстана и Китая.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

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, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 13:52
Истребители сопровождали борт Си Цзиньпина до аэропорта Астаны

Автор и ведущий спецпроекта "Президент" Адиль Балтабаев подчеркнул, что Токаев и глава КНР не виделись месяц.

О том, что Си Цзиньпин посетит с визитом Казахстан, стало известно 11 июня 2025 года. В ходе визита планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, на которой будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления казахско-китайского всестороннего стратегического партнерства.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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