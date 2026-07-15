Токаев прилетел в Шанхай для встречи с Си Цзиньпином

Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл с рабочим визитом в Шанхай, передает Zakon.kz.

Об этом 15 июля 2026 года сообщили в Акорде. По их данным, завтра запланированы переговоры главы государства Касым-Жомарта Токаева с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

"Кроме того, состоится круглый стол с руководителями ведущих китайских компаний", – отметили в Акорде.

17 июля президент примет участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC), посвященной теме "Партнерство в области искусственного интеллекта во имя светлого будущего".

Фото: akorda.kz

Ранее сообщалось, что Токаев дал поручения вновь назначенному зампредседателя Қазақстан Халық Кеңесі.