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Политика

Токаев прилетел в Шанхай для встречи с Си Цзиньпином

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 18:33 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл с рабочим визитом в Шанхай, передает Zakon.kz.

Об этом 15 июля 2026 года сообщили в Акорде. По их данным, завтра запланированы переговоры главы государства Касым-Жомарта Токаева с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

"Кроме того, состоится круглый стол с руководителями ведущих китайских компаний", – отметили в Акорде.

17 июля президент примет участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC), посвященной теме "Партнерство в области искусственного интеллекта во имя светлого будущего".

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 18:33

Фото: akorda.kz

Ранее сообщалось, что Токаев дал поручения вновь назначенному зампредседателя Қазақстан Халық Кеңесі.

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Канат Болысбек
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