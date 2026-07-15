Токаев прилетел в Шанхай для встречи с Си Цзиньпином
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл с рабочим визитом в Шанхай, передает Zakon.kz.
Об этом 15 июля 2026 года сообщили в Акорде. По их данным, завтра запланированы переговоры главы государства Касым-Жомарта Токаева с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
"Кроме того, состоится круглый стол с руководителями ведущих китайских компаний", – отметили в Акорде.
17 июля президент примет участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC), посвященной теме "Партнерство в области искусственного интеллекта во имя светлого будущего".
Фото: akorda.kz
Ранее сообщалось, что Токаев дал поручения вновь назначенному зампредседателя Қазақстан Халық Кеңесі.
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