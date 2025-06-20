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Культура и шоу-бизнес

Меган Маркл заставляет своих детей продавать овощи

Меган Маркл рассказала о воспитании своих детей, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 08:45 Фото: Instagram/aseverofficial
Герцогиня Сассекская, американская актриса Меган Маркл заставляет детей продавать овощи на местном рынке, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала в подкасте предпринимателя Эммы Грипп. Герцогиня объяснила, что она и принц Гарри хотят, чтобы сын Арчи и дочь Лили знали цену деньгам.

"Мы выращиваем много овощей. Иногда мы устраиваем небольшие распродажи на фермерском рынке. У всего есть своя цена, и я думаю, что это важно понимать. Особенно тем, кому очень повезло иметь привилегии", – сказала Меган.

По ее словам, cадоводство очень полезно для детей, потому что оно учит их быть терпеливыми и ценить еду.

"Итак, вы начинаете с семян и наблюдаете, как они прорастают, а они ждут. Но после этого возникает вопрос: хотите ли вы продать свой урожай? И хотите ли вы поделиться им? И что вы собираетесь делать с деньгами, когда они у вас будут?" – сказала жена принца Гарри.

Экс-футболист и сэр Дэвид Бекхэм выступит приглашенным редактором журнала о сельской жизни Country Life.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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