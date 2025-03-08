Меган Маркл показала подросших детей

7 марта американская актриса Меган Маркл показала видео с подросшими детьми Лилибет и Арчи, сообщает Zakon.kz.

Вместе с пятилетним сыном и трехлетней дочкой, а также подругами герцогиня Сассекская испекла домашнее печенье. Веселая компания готовила угощение на кухне в доме принца Гарри в Монтесито. Лица младших принца и принцессы от публики традиционно скрыли.

"Приготовление печенья теперь становится семейным делом", – подписала Маркл видео.

Днями ранее Меган Маркл впервые за долгое время появилась на телевизионном шоу. Она рассказала о своих детях, муже и новом кулинарном шоу, за которое ее сразу же раскритиковали. Прессе не понравилось, что в шоу про свою жизнь Маркл не показала ни принца Гарри, ни своих детей.

Пара поженились в 2018 году. Однако в последнее время все чаще появляются слухи об их возможном разводе. Они стали чаще посещать публичные мероприятия раздельно. Сами супруги эти слухи не комментируют. По информации источников, принцу Гарри не нравится, что Меган тратит деньги на многочисленные проекты, которые не окупаются.

Тем временем ее свекор Чарльз III занялся диджейством.