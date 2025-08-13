#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Культура и шоу-бизнес

Филипп Киркоров шокировал подписчиков свежим фото с дочкой

российский певец Филипп Киркоров с дочкой, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 14:06 Фото: Instagram/fkirkorov
Российский певец Филипп Киркоров опубликовал совместное фото с дочкой, которое вызвало шквал удивленных комментариев, сообщает Zakon.kz.

Судя по подписи, артист проводит время в Греции:

"Наши греческие каникулы".

На двух снимках он с дочкой Аллой-Викторией, на двух – один. Подписчики артиста высказали удивление тем, как заметно выросла Алла. В этом году ей исполнится 14 лет, а она уже догоняет отца в росте.

  • Аллочка так выросла, гены-гены, против них не пойдешь, красавица.
  • Алла Виктория красавица растет!
  • Высокая красивая девочка!
  • А какая высокаяяяя!!!
  • Алла вырослаааа.
  • Дочка уже почти ростом как папа.
  • Доченька-предоченька, ножки какие стройные и длинные, как у папы!
  • Красивая девочка, похожа на папу!
  • Алла вообще скоро до вас дорастет, Филипп.
  • Какая взрослая уже леди.
  • Какая взрослая девочка уже.

А другие подписчики не одобрили внешний вид самого "короля эстрады":

  • Дочь красавица. А себя зачем так изуродовал?
  • Когда он успел столько тату сделать?
  • Господи, весь в татуировках!
  • Филипп уставший какой-то, надеюсь, со здоровьем все хорошо.

К слову, некоторые обратили внимание на отсутствие на фотографиях и, в целом, в других постах сына Филиппа Киркорова Мартина. Ему исполнилось 13 лет в июне 2025-го.

В июле 2025 года Алла-Виктория сообщила подписчикам, что ее аккаунт в TikTok подвергся ограничениям. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
