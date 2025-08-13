Филипп Киркоров шокировал подписчиков свежим фото с дочкой

Российский певец Филипп Киркоров опубликовал совместное фото с дочкой, которое вызвало шквал удивленных комментариев, сообщает Zakon.kz.

Судя по подписи, артист проводит время в Греции:

"Наши греческие каникулы".

На двух снимках он с дочкой Аллой-Викторией, на двух – один. Подписчики артиста высказали удивление тем, как заметно выросла Алла. В этом году ей исполнится 14 лет, а она уже догоняет отца в росте.

Аллочка так выросла, гены-гены, против них не пойдешь, красавица.

Алла Виктория красавица растет!

Высокая красивая девочка!

А какая высокаяяяя!!!

Алла вырослаааа.

Дочка уже почти ростом как папа.

Доченька-предоченька, ножки какие стройные и длинные, как у папы!

Красивая девочка, похожа на папу!

Алла вообще скоро до вас дорастет, Филипп.

Какая взрослая уже леди.

Какая взрослая девочка уже.

А другие подписчики не одобрили внешний вид самого "короля эстрады":

Дочь красавица. А себя зачем так изуродовал?

Когда он успел столько тату сделать?

Господи, весь в татуировках!

Филипп уставший какой-то, надеюсь, со здоровьем все хорошо.

К слову, некоторые обратили внимание на отсутствие на фотографиях и, в целом, в других постах сына Филиппа Киркорова Мартина. Ему исполнилось 13 лет в июне 2025-го.

В июле 2025 года Алла-Виктория сообщила подписчикам, что ее аккаунт в TikTok подвергся ограничениям.