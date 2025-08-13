Филипп Киркоров шокировал подписчиков свежим фото с дочкой
Фото: Instagram/fkirkorov
Российский певец Филипп Киркоров опубликовал совместное фото с дочкой, которое вызвало шквал удивленных комментариев, сообщает Zakon.kz.
Судя по подписи, артист проводит время в Греции:
"Наши греческие каникулы".
На двух снимках он с дочкой Аллой-Викторией, на двух – один. Подписчики артиста высказали удивление тем, как заметно выросла Алла. В этом году ей исполнится 14 лет, а она уже догоняет отца в росте.
- Аллочка так выросла, гены-гены, против них не пойдешь, красавица.
- Алла Виктория красавица растет!
- Высокая красивая девочка!
- А какая высокаяяяя!!!
- Алла вырослаааа.
- Дочка уже почти ростом как папа.
- Доченька-предоченька, ножки какие стройные и длинные, как у папы!
- Красивая девочка, похожа на папу!
- Алла вообще скоро до вас дорастет, Филипп.
- Какая взрослая уже леди.
- Какая взрослая девочка уже.
А другие подписчики не одобрили внешний вид самого "короля эстрады":
- Дочь красавица. А себя зачем так изуродовал?
- Когда он успел столько тату сделать?
- Господи, весь в татуировках!
- Филипп уставший какой-то, надеюсь, со здоровьем все хорошо.
К слову, некоторые обратили внимание на отсутствие на фотографиях и, в целом, в других постах сына Филиппа Киркорова Мартина. Ему исполнилось 13 лет в июне 2025-го.
В июле 2025 года Алла-Виктория сообщила подписчикам, что ее аккаунт в TikTok подвергся ограничениям.
