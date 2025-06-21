Скончалась звезда "Иронии судьбы" Валентина Талызина

На 91-году жизни в России скончалась народная артистка РСФСР Валентина Талызина, сообщает Zakon.kz.

О смерти актрисы рассказали в пресс-службе Театра Моссовета. Отмечается, что свой юбилей – 90 лет – в январе 2025 года она отметила на сцене театра, играя Графиню в "Волках и овцах".

"Сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной. Выдающаяся актриса, звезда театра и кино, любимая миллионами зрителей. За долгую творческую жизнь она сыграла более 40 центральных и главных ролей в Театре Моссовета, около 100 ролей в кино и телефильмах", – сказано в публикации.

Среди самых знаменитых экранных работ актрисы – роли в классических советских фильмах "Ирония судьбы", "Гостья из будущего" и "Большая перемена". Также именно ей принадлежит голос мамы Дяди Федора в серии мультфильмов о Простоквашино.

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